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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الدبلوماسية لإنهاء الحرب.. مظاهرات حاشدة في المانيا ضد توريد الدبابات لـ أوكرانيا

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

نزل مئات المواطنين الألمان إلى شوارع العاصمة البافارية ميونيخ، اليوم الأربعاء، احتجاجا على توريد الدبابات والأسلحة لـ أوكرانيا ودعوا إلى الدبلوماسية.

وتم تنظيم الاحتجاج من قبل مبادرة السلام"ميونيخ تنهض”، والتي تضع نفسها خارج التوجهات السياسية.

وفي الإعلان عن الحدث، دعت المبادرة إلى بناء عالم خالٍ من الأسلحة والعقوبات.

وتُظهر مقاطع الفيديو المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي حشدًا كبيرًا من المتظاهرين يتتبعون مجموعة من عازفي الطبول عبر المدينة ويتجمعون في الساحة المركزية أمام دار البلدية في مارينبلاتز.

ويطالب المتظاهرون على الملصقات والأعلام بالسلام ويعارضون توريد الدبابات لأوكرانيا.

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وأعلنت الحكومة الألمانية، اليوم الأربعاء، أنها قررت نقل دبابات “ليوبارد-2” الألمانية إلى أوكرانيا.

وسبق ذلك ضغوط متزايدة من ممثلي الأحزاب الحكومية على حكومة أولاف شولتس لاتخاذ قرار إيجابي بشأن هذه القضية في أقرب وقت ممكن.

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