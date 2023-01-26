عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قرار عاجل من الخطيب في الأهلي..تفاصيل

صدى البلد

استقر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي علي تعديل موعد السفر الي المغرب وتقديمه لمدة 24 ساعة ليكون السبت المقبل بدلاً من الأحد .

 وعقد مارسيل كولر المدير الفني اجتماعاً أمس مع معاونيه شهد عرض ومناقشة العديد من الأمور حتي تم الاستقرار علي السفر مبكراً إلي المغرب للتعود علي الأجواء والدخول في معسكر مغلق قبل مواجهة أوكلاند سيتي في الدور التمهيدي لكأس العالم للاندية يوم 1 فبراير.

كما ناقش كولر مع معاونية القائمة النهائية التي سيتم إرسالها للغتحاد الدولي لكرة القدم قبل يوم الاثنين المقبل للمشاركة في البطولة وتضمن 23 لاعب فقط، وينتظر كولر الموقف النهائي من المفاوضات التي يجريها أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق للتعاقد مع مهاجم جديد حيث يسابق الزمن وإن كان قد توصل لإتفاق واللاعب في طريقة للقاهرة للخضوع للكشف الطبي والإعلان الرسمي عن الصفقة .

وكان الجهاز الفني قد قام بتسجيل 26 لاعبا في القائمة الأولي التي تم إرسالها للفيفا يوم 13 يناير بينهم الثلاثي الجديد خالد عبدالفتاح وكريستو ومروان عطية وكذلك محمود كهربا ، ويحق للاهلي إضافة أي صفقة جديدة يتعاقد معها حتي يوم 30 يناير الجاري.

وكان الجهاز الفني قد رفض منح لاعبية راحة سلبية بعد الفوز علي البنك الأهلي في الدوري بهدف نظيف ليواصل صدارته للمسابقة منفرداً وبفارق كبيرة عن اقرب منافسية وحتي يسافر للمغرب وهو مطمئن للمسابقة المحلية، وأبدي مارسيل كولر سعادته بهذا الفوز خاصة لعلمه أن المباراة لن تكون سهله علي الإطلاق في ظل قوة المنافس وإمتلاكه عدد مميز من اللاعبين، وقال كولر:"خلقنا فرصًا أمام المنافس، ولكن سجلنا هدفًا وحيدًا لمحمد شريف، وعلى المستوى الشخصي سعيد بمواصلة اللاعب تسجيل الأهداف"، وأضاف أن فلسفته كمدرب تتلخص في القتال خلال كل مباراة يخوضها الفريق من أجل تحقيق الفوز.

وأوضح أن محمود كهربا عاد للمشاركة بعد فترة طويلة من الغياب وشارك في مباراتين، ومن الصعب أن يدفع به في المباراة الثالثة لتجنب تعرضه للإصابة، وأنه يتناقش باستمرار مع الجهاز الفني لحماية اللاعبين، وشدد أنه دفع بكهربا في مركز المهاجم ومنحه الثقة، واللاعب قدم المطلوب منه، حيث سجل وساهم في صناعة الأهداف، وأنه سوف يحصل على فرصة المشاركة من جديد.

وقال أن أحمد حسن كوكا اشتكى من ألم بسيط في العضلة الخلفية، ولذلك تم استبداله، كما أكد أن خالد عبد الفتاح يجيد اللعب في أكثر من مركز.

 

محمود الخطيب النادي الأهلي المغرب مارسيل كولر للخضوع للكشف الطبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يعود لمنطقة الـ1500 جنيه من جديد.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

5 جنيهات مرة واحدة|خبراء يتوقعون هبوطا قويا للدولار قريبا وسعره الآن مفاجأة

سبب غريب.. أول رد من اتحاد الكرة على إحالة كهربا للجنة الانضباط

ذهب لتحية الجماهير.. تطور عاجل في جلسة التحقيق مع كهربا باتحاد الكرة

صوت وصورة .. مرتضى منصور يجهز مفاجأة قوية لجماهير الزمالك الليلة

مفاجأة صادمة لجماهير الأهلي بعد خروج لاعبين للإعارة.. تعرف عليهما

قرار عاجل من الخطيب في الأهلي..تفاصيل

عقدي صح.. إعلامي شهير يفجر مفاجأة مدوية في أزمة كهربا مع الزمالك

ترشيحاتنا

الزمالك يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة فيوتشر بالدورى الممتاز| أبرز عناوين صباح البلد

الداخلية الكويتية توجه تحذيرا بسبب طقس اليوم.. تفاصيل

ارتفاع أسعار النفط عالمياً بعد الزيادة في المخزون الأمريكي

الرئيس عبد الفتاح السيسي يغادر احتفالات يوم الجمهورية الهندي

6 جنيهات للطماطم .. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 26 يناير 2023

بشرى سارة.. تعيينات حكومية جديدة بعد 4 شهور من نصيب المعلمات الحوامل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توقف عنها فورا.. 4 أطعمة ومشروبات تمتص الكالسيوم في العظام

الصبي الذهبي.. القصة الكاملة لكشف أسرار حديث الساعة بعد 2300 عام من تحنيطه

نشرة المرأة والصحة|4 أبراج تغضب بسهولة.. هل أنت منهم؟.. بلوجر شهير تثير ضجة بنفس فستان جورجينا

مش بيعرف يسيطر على نفسه.. 4 أبراج تغضب بسهولة.. هل أنت منهم؟

فيديو

دي صوري وعايزة أكسب فلوس..القبض على سيدة العجوزة بسبب إساءة استخدام فيسبوك

مفاجأة في سعر الدولار بعد تصريحات المستوردين | ماذا يحدث ؟

حرق وتمزيق المصحف .. ماذا ستفعل الدول الإسلامية؟

هنيدي بيته اتحرق وإيهاب توفيق فقد والده.. ماذا فعلت النيران في منازل النجوم؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

عبد المعطى أحمد

ماذا جنينا من 25 يناير؟

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 33

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

د. صفوت عمارة

ازرعوا في رجب لتحصدوا في رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ