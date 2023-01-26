هل يستمر لويس هاميلتون مع مرسيدس حتى نهاية 2025؟ ..تفاصيل

صرح رئيس فريق مرسيدس، توتو فولف المنافس ببطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا 1، عن إمكانية بقاء سائق الفريق البريطاني لويس هاميلتون مع الفريق لثلاثة مواسم قادمة.

سيارات فورمولا 1

وتابع توتو فولف عن بقاء لويس هاميلتون مع الفريق ،: قائلا " إن لويس هاميلتون سيستمر مع الفريق على الأقل حتى نهاية 202".

والجدير بالذكر أن هاميلتون البالغ من العمر 38 عام هو بطل العالم 7 مرات، وليس هناك أي إشارة بأنه سيسير على نهج سيباستيان فيتيل ويعتزل بعد ذلك السباقات.

سيارات فورمولا 1

وكل ما يحتاج اليه لويس هاميلتون السائق البريطاني هو الفوز بلقب آخر لينفرد بالرقم القياسي، حيث انه يتشارك مايكل شوماخر في الحصول علي 7 ألقاب.

سيارات فورمولا 1

ينتهي عقد لويس هاميلتون مع الفريق بنهاية عام 2023، وهناك معلومات غير مؤكدة إنه يتم الإعداد لتمديد العقد لمدة عامين.

واستكمل فولف قائلا :" تحدثت مبكرا للغاية وقلت إن لويس سيكون دائما له مقعد معنا، والقرار سيتم مناقشته دائما بيننا، ولويس سيكون أول من يقول إذا كان لا يستمتع بعد الآن أو يعتقد أنه يبطئ".

سيارات فورمولا 1

وأكد فولف قائلا:" بالتأكيد سنتناقش مثلما حدث في الأعوام الماضية، ولا أرى أي تلميحات أنه ينبغي علينا أن نغير أي شيء".