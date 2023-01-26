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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

هل يستمر لويس هاميلتون مع مرسيدس حتى نهاية 2025؟ ..تفاصيل

سيارات فورمولا 1
سيارات فورمولا 1

صرح رئيس فريق مرسيدس، توتو فولف المنافس ببطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا 1، عن إمكانية بقاء سائق الفريق البريطاني لويس هاميلتون مع الفريق لثلاثة مواسم قادمة.

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وتابع توتو فولف عن بقاء لويس هاميلتون مع الفريق ،: قائلا " إن لويس هاميلتون سيستمر مع الفريق على الأقل حتى نهاية 202".

والجدير بالذكر أن هاميلتون البالغ من العمر 38 عام هو بطل العالم 7 مرات، وليس هناك أي إشارة بأنه سيسير على نهج سيباستيان فيتيل ويعتزل بعد ذلك السباقات.

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وكل ما يحتاج اليه لويس هاميلتون السائق البريطاني هو الفوز بلقب آخر لينفرد بالرقم القياسي، حيث انه يتشارك مايكل شوماخر في الحصول علي 7 ألقاب.

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ينتهي عقد لويس هاميلتون مع الفريق بنهاية عام 2023، وهناك معلومات غير مؤكدة إنه يتم الإعداد لتمديد العقد لمدة عامين.

واستكمل فولف قائلا :" تحدثت مبكرا للغاية وقلت إن لويس سيكون دائما له مقعد معنا، والقرار سيتم مناقشته دائما بيننا، ولويس سيكون أول من يقول إذا كان لا يستمتع بعد الآن أو يعتقد أنه يبطئ".

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وأكد فولف  قائلا:" بالتأكيد سنتناقش مثلما حدث في الأعوام الماضية، ولا أرى أي تلميحات أنه ينبغي علينا أن نغير أي شيء".

 

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