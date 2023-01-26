تحرك برلماني بشأن غياب الرقابة عن منظومة نقل الدم داخل مستشفى دار السلام

تقدمت النائبة إيرين سعيد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب ، موجه للدكتور مصطفى مدبولي ، و وزير الصحة والسكان بشأن

غياب الرقابة علي منظومة نقل الدم بمشتقاته داخل مستشفي دار السلام هرمل سابقًا .

و أوضحت “ سعيد ” أنه تبين لنا من شكاوى المرضي و المتابعة الدقيقة كيفية سير العملية داخل المستشفي لوحظ مايلي:



1- إلزام المرضي بتوفير متبرعين كل مره يحتاج فيها المريض صرف الدم او مشتقاته ، و في عال عدم قدرته علي توفير المتبرع يجبر علي الشراء علي نفقته الخاصه و من لم يمتلك القدره الشرائية عليه أنتظار طابور الكوبونات و الذي يتم توزيعه علي هوي المسئول دون مراعاه لمدي أحتياج الحاله !!



2- رفض المستشفي أستلام مشتقات الدم من البنوك الحكومية.



3- توجيه المرضي لصرف الدم و مشتقاته الي بنوك دم خاصه بعينها .



4- إشاعة أن الأكياس الوارده من بنك الدم الأقليمي الملاصق للمستشفى بها عدوي

و عليه نطالب بضروره أستيضاح الأمر و إتخاذ اللازم لتطبيق الحق الدستوري للمريض المصري .

