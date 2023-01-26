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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تحرك برلماني بشأن غياب الرقابة عن منظومة نقل الدم داخل مستشفى دار السلام

إيرين سعيد، عضو لجنة
إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب

تقدمت النائبة إيرين سعيد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب ، موجه للدكتور مصطفى مدبولي ، و وزير الصحة والسكان بشأن 
غياب الرقابة علي منظومة نقل الدم بمشتقاته داخل مستشفي دار السلام هرمل سابقًا .

 

و أوضحت “ سعيد ” أنه تبين لنا من شكاوى المرضي و المتابعة الدقيقة كيفية سير العملية داخل المستشفي لوحظ مايلي: 


1- إلزام المرضي بتوفير متبرعين كل مره يحتاج فيها المريض صرف الدم او مشتقاته ، و في عال عدم قدرته علي توفير المتبرع يجبر علي الشراء علي نفقته الخاصه و من لم يمتلك القدره الشرائية عليه أنتظار طابور الكوبونات و الذي يتم توزيعه علي هوي المسئول دون مراعاه لمدي أحتياج الحاله !!
 

2- رفض المستشفي أستلام مشتقات الدم من البنوك الحكومية.
 

3- توجيه المرضي لصرف الدم و مشتقاته الي بنوك دم خاصه بعينها .


4- إشاعة أن الأكياس الوارده من بنك الدم الأقليمي الملاصق للمستشفى بها عدوي 
و عليه نطالب بضروره أستيضاح الأمر و إتخاذ اللازم لتطبيق الحق الدستوري للمريض المصري .
 

إيرين سعيد لجنة الصحة حنفى جبالى مصطفى مدبولي مستشفى دار السلام

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