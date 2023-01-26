غرفة عمليات في معرض أهلا رمضان بورسعيد لمتابعة شكاوى المواطنين

أعلنت غرفة بورسعيد التجارية المصرية اليوم الخميس، عن تواجد غرفة عمليات داخل معرض "أهلا رمضان" منذ افتتاحه بمقره الكائن في بازار بورسعيد الجديد، والذي تقيمه الغرفة، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، بتوفير جميع السلع الغذائية وغير الغذائية التي تلبي احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان المبارك بأسعار مخفضة وجودة عالية وكميات كافية، وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون مع المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ودكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء أركان حرب عادل الغضبان، محافظ بورسعيد.

أشار محمد سعده، رئيس غرفة بورسعيد التجارية ، إلى أن جرى وضع أرقام غرفة العمليات المتواجدة داخل المعرض في جميع الأقسام لتلقي أي شكاوى أو مقترحات أو استفسارات من المواطنين والانتقال إلى المواطن على الفور أثناء تواجده داخل المعرض للتعامل السريع مع شكواه أو مطلبه، بالإضافة إلى تواجد لجان داخل المعرض للرقابة على الأسعار والتأكد من وجود تخفيضات على السلع وتوافرها بجودة عالية وكميات كافية تلبي احتياجات المواطنين.

ويواصل معرض اهلا رمضان بورسعيد الإعلان عن تخفيضات وعروض يومية على السلع الغذائية وغير الغذائية بالمعرض، حيث شملت عروض اليوم بداية سعر كيلو الأرز من 14.5 جنيه، وزجاجة زيت ذرة "كريستال" 800 جرام 69 جنيه بدلا من 75 جنيه، وعلبة سمن عالية الجودة 700 جرام 38 جنيه بدلا من 50 جنيه، وكيس صلصلة جنيهان بدلا من 3 جنيهات، و3 علب تونة 50 جنيه، وكيس مكرونة 9 جنيهات بدلا من 11 جنيه، وعلبة صلصلة 10 جنيهات بدلا من 12 جنيه، وكيلو دقيق 17 جنيه بدلا من 20 جنيه، ومكرونة كيلو سايبة 18 جنيه بدلا من 22 جنيه، وكيس مكرونة كيلو 20 جنيه بدلا من 24 جنيه، ولحم بلدي طازج 150 جنيه بدلا من 160 جنيه، فرخة كيلو و400 جرام 99 جنيه بدلا من 125 جنيه، صدور دجاج بالعظم 70 جنيه بدلا من 85 جنيه.

ويشهد المعرض توافد آلاف المواطنين يوميًا لشراء احتياجاتهم من السلع الغذائية وغير الغذائية، حيث يقام المعرض على مساحة أكبر من 2000 متر مربع، بمشاركة أكثر من 30 عارض من كبرى المصانع والشركات وتجار الجملة موزعين على 49 قسم، بالإضافة إلى مشروع الإنتاج الحيواني التابع لمحافظة بورسعيد، وجميع المحلات المتواجدة في البازار، حيث يوفر كافة احتياجات المواطنين من السلع، مثل: اللحوم، والدواجن، الخضروات، الفاكهة، ياميش رمضان، المجمدات، البقوليات، الأرز، السكر، الدقيق، فوانيس رمضان وألعاب الأطفال، حلوى رمضان، الألبان ومنتجاتها، العطور والبخور، والعصائر، وغيرها من السلع الغذائية وغير الغذائية.