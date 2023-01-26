ليلى عز العرب: ربيت ولادي على الحرية الكاملة.. فيديو

أكدت الفنانة ليلى عز العرب، أن “أبويا ربانى تربية شديدة، ولكن أنا اتبعت طريقة أخرى مع أبنائي، خاصة أني ربيتهم على الحرية الكاملة، وبعد لما كبروا كان لازم أمارس بعض السلطة”.

وقالت ليلى عز العرب، خلال لقاء لها لبرنامج “ساعة زمن”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “مايا الشربيني”، بتعامل مع أولادي كأننا أصدقاء، ولكن في بعض الأحيان لا بد من فرض رأي معين عليهم".

طب القصر العيني

وتابعت الفنانة ليلى عز العرب، أن بنتي خريجة طب القصر العيني، وأرادت السفر للخارج لاستكمال دراستها ولم أعارضها، معلقة “كانت مشكلتي معها أنها كانت تسافر بعد العمل لفترة حتى يكون لها عملها الخاص بطب القصر العيني”.