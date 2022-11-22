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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فيلم اتنين للبيع.. ليلى عز العرب تكشف آخر أعمالها الفنية

ليلى عز العرب
ليلى عز العرب

كشفت الفنانة ليلي عز العرب، عن آخر الأعمال التي تحضر لها خلال الفترة الحالية، مؤكدة أنها تشارك فى فيلم اتنين للبيع مع النجم بيومى فؤاد.

 

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وأضافت ليلى عز العرب، خلال حوارها مع الإعلامية إنجى القاضى، عبر برنامجها مساء دى إم سى، المذاع على قناة دى إم سى، مساء اليوم الاثنين، انها تجسد في هذا العمل شخصية سيدة شريرة جدا ولكن لذيذة ووالدة الفنانة ناهد السباعى، والفيلم عبارة عن 5 شخصيات مختلفة كل نجم يحكى عن قصة مختلفة.

 

محبة الناس نعمة كبيرة عليا


وتابعت ليلى عز العرب، أن محبة الناس نعمة كبيرة عليا.. وشغل الفن مرة واحدة تلاقى اعمال كتيرة بتشارك فيها ومرة واحدة متلقيش حاجة تعملها.. والمخرج الشاطر هو اللى بيخرج اللى جواكى". 

ليلى عز العرب بيومي فؤاد فيلم اتنين للبيع اخبار التوك شو اتنين للبيع

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