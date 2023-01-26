سفير البحرين يحتفل بيوم الجمهورية للهند

أكد عبد الرحمن محمد القعود، سفير مملكة البحرين لدى الهند حرص على تنمية العلاقات مع جمهورية الهند على مختلف الأصعدة، وينعكس ذلك جليًا في الزيارات المتبادلة بين الجانبين لبحث ومناقشة الملفات ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية للهند.

وأكد القعود في تصريح لوكالة أنباء البحرين (بنا) أن التنسيق بين حكومة البلدين يشهد نماءً مضطردًا، حيث تعمل حكومة مملكة البحرين بتوجيهات مباشرة من قبل الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، على مواصلة الشراكة الناجحة والتعاون البنّاء بين المؤسسات الحكومية في البلدين والتي تشمل قطاعات التعاون الدولي، والثقافة، والاقتصاد، والتنمية وغيرها من القطاعات الحيوية التي أثمرت عن توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات ثنائية ساهمت في تحقيق منجزات رائدة.

كما تطرق سفير مملكة البحرين لدى جمهورية الهند إلى إسهام وزارة الخارجية بتوطيد العلاقات مع جمهورية الهند الصديقة من خلال تفعيل الشراكات الاستراتيجية وتعزيز الحضور الدبلوماسي الفاعل في مختلف السياقات الرسمية والمناسبات ذات الأهمية الوطنية لجمهورية الهند الصديقة.

وقال السفير إن العلاقات الدبلوماسية بين مملكة البحرين وجمهورية الهند الصديقة تمتد لأكثر من خمسة عقود، إذ احتفت المملكة في أكتوبر عام 2021 باليوبيل الذهبي للعلاقات الدبلوماسية ما بين البحرين والهند ، مشيرا إلى أن الصداقة بين البلدين تشهد المزيد من التطور والنماء في كافة المجالات كنتاج طبيعي لمسيرة تاريخية من التعاون بينهما.