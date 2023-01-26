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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

خبير: رجال الشرطة قدموا ملحمة من النضال وأنبل معاني الفداء

الدكتور أحمد مصطفى
الدكتور أحمد مصطفى

هنأ الدكتور أحمد مصطفى، الخبير السياسي، الرئيس عبدالفتاح السيسي، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وضباط وجنود الشرطة البواسل، بالعيد القومي للشرطة المصرية الذي يحل في ذكراه الـ71.

وثمن الدكتور أحمد مصطفى، الجهود الحثيثة التي يقوم بها رجال الشرطة لحفظ وصون الأمن الداخلي وحماية حقوق المصريين، ودحض الإرهاب، جنبا إلى جنب مع رجالات قواتنا المسلحة المجيدة، فلهم باع طويل في حفظ أمن واستقرار مصر وشعبها الجسور .

وقال الخبير السياسي إن الضريبة الباهظة التي دفعها شهداءنا الأبرار في سبيل الحفاظ على أمن مصر، من أعدائها من دعاة الإرهاب ومنفذيه، لا تقدر بأثمان، وأنه مهما قدمت مصر لأسر الشهداء، تكريما وتعويضا لما فقدوه، وهو غال، فإنه لا يعوض هذا الدم الغالي على كل المصريين، وأنه يأتي في ضوء التكريم المصري لأبنائها الأبرار، فكل قصة شهيد من أبناء مصر  على مر العصور والصمود أمام  الأعداء والتحديات تمثل ملحمة شموخ ونضال، وتقدم أنبل معاني الفداء وأغلى التضحيات بالدم والروح.

وتوجه بالشكر للقيادة السياسية لحرصها الشديد على تكريم هذه الرموز الغالية في كل مناسبة، فعيد الشرطة ذكرى غالية في سجل الوطنية المصرية، التي تجسدت فيها بطولات رجال الشرطة وقيم التضحية والفداء والاستبسال دفاعا عن تراب الوطن وكانت بحق ملحمة كفاح ونضال ستظل على مر العصور شاهدة على نبل البطولة وشرف الصمود، في سبيل توفير الأمن والأمان والاستقرار للمصريين في شتى أنحاء البلاد.

وأكد أن التاريخ لم ولن ينسى دور الشرطة في التصدي للإرهاب ، الأمر الذي يتطلب من جموع الشعب المصري العظيم تقديرهم لما فعلوه من أجل الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره، داعيا الله أن يمن على مصر بدوام الخير والأمن والاستقرار.

عيد الشرطة الرئيس عبدالفتاح السيسي وزير الداخلية مصر رجال الشرطة

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