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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

صناعة النواب: تضحيات رجال الشرطة كانت جواز العبور للجمهورية الجديدة

النائب معتز محمد
النائب معتز محمد محمود

هنأ النائب معتز محمد محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، الرئيس السيسي ووزير الداخلية ورجالها وضباطها بمناسبة العيد 71 لعيد الشرطة، قائلا إنه عيد حقيقي يحتفل فيه المصريون بالأمن والاستقرار والقضاء على الإرهاب والفوضي والتصدي لبؤر الجريمة.

ونوه محمود في تصريح صحفي له اليوم، بأن العيد 71 للشرطة المصرية، مناسبة غالية للتأكيد على التضحيات التي قدمها رجالات وضباط الداخلية المصرية، والثمن الذي دفعه الوطن للتصدي للإرهاب والعنف في سنوات ما بعد 2011، مؤكدا أن التضحيات المشهودة التي قدمها رجال الشرطة ستظل وسامًا غاليا على صدر كل مصري، ونعيش في ثمارها الآن وبتوجيهات الرئيس السيسي في حالة نادرة من الأمن والآمان.

ولفت رئيس صناعة البرلمان، إلى أن هزيمة الإرهاب ومواجهة الجريمة، إنجاز أمني مهم جاء من أرواح شهداء القوات المسلحة والشرطة، وكان جواز المرور إلى إقامة الجمهورية الجديدة والانطلاق نحو مئات المشاريع الاستراتيجية والقومية.

وأشار محمود، إلى أن يوم 25 يناير، هو يوم خالد في التاريخ المصري ويذكرنا بمعركة الإسماعيلية العظيمة، عندما استبسل رجال الأمن ودافعوا عن مواقعهم أم الاستعمار البريطاني قبل 71 سنة.

واختتم المهندس معتز محمد محمود، بالتأكيد على أن يوم 25 يناير يوم وطني، يشرف كل مصري، كما أن الدور الوطني المشهود الذي قامت به الداخلية خلال السنوات الماضية، يؤكد قيمة الأمن في حياة كل المجتمعات، وقيمته عندنا نحن في إعطاء دفعة غير مسبوقة للتنمية والحياة.

عيد الشرطة القوات المسلحة مجلس النواب الرئيس السيسي 25 يناير

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