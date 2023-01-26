29 يناير ..إدارة زهور بورسعيد التعليمية تدخل الخدمة رسميا

أكدت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، أن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، قرر استحداث إدارة الزهور التعليمية كإدارة جديدة تنضم للمنظومة التعليمية بالمحافظة.

وأضافت وكيل وزارة التعليم فى بورسعيد أن هذا القرار يأتي في إطار الحوكمة وضبط الجودة في العملية التعليمية بالمحافظة لافتة إلى أن قوام إدارة الزهور التعليمية 50 مدرسة تمثل جميع المراحل التعليمية بالتعليم العام والفني والخاص.





وأشارت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل تعليم بورسعيد إلى الإنتهاء من اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في هذا الشأن علي أن يكون مقر الإدارة التعليمية الجديدة بمدرسة عبدالرحمن شكري الثانوية للبنين موضحة أن العمل بالإدارة التعليمية سيكون ٢٩ يناير٢٠٣٣ الحالي.