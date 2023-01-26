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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خالد ميري: الشرطة والجيش تم التخطيط لهدهما في 25 يناير

الإعلامي خالد ميري
الإعلامي خالد ميري

قال الإعلامي خالد ميري، إن الشرطة المصرية، كانت مستهدفة إبان ثورة 25 يناير، قائلا: «هدم الشرطة المصرية كان مخطط ومن بعده هدم الجيش المصري».

أضاف خلال برنامج «كلمة السر»، المذاع على قناة صدى البلد، أن  الشرطة الوطنية المصرية جزء من النسيج الوطني، قائلا:« إحنا بننام في بيوتنا مطمئنين وهم سهرانين».

 

ووجه الإعلامي خالد ميري، التحية لشهداء الوطن من رجال الشرطة، متابعا: «الناس دي ضحت بحياتها عشان إحنا نعيش.. كل سنة والشرطة المصرية ضباط وجنود وأفراد ووزير الداخلية بخير».

كما أكد خالد ميري، خلال برنامج «كلمة السر»، عبر قناة صدي البلد، أن الشرطة ضحت في الحرب على الإرهاب، مشيرا إلى أن الأيام المقبلة، ستحتفل الدولة في رفح والشيخ زويد بالانتصار عن الإرهاب.

الإرهاب الجيش المصري 25 يناير وزير الداخلية مصر

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