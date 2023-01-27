غياب الأخلاق | رسالة نارية من أحمد حسن بعد استقالة لجنة الانضباط

علق أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق، عن ما يدور في الساحة الرياضية المصرية في الوقت الحالي، بعد استقالة لجنة الانضباط.



وغرد الصقر أحمد حسن من خلال حسابه الشخصي فيسبوك : "الرياضة المصرية وكرة القدم حاليا تمر بفترة من أسوأ فتراتها وهناك تراجع كبير واضح للجميع في النواحي الفنية والإدارية والتنظيمية.

واضاف "ولكن في رأيي أن السبب الرئيسي والأهم هو غياب الأخلاق".



شهدت الساعات الأخيرة اتصالًا مكثفًا بين مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، والمستشار محمد عبده صالح رئيس لجنة الانضباط باتحاد الكرة؛ لإقناع الأخير بالعدول عن الاستقالة التي تقدم بها لمجلس الجبلاية قبل ساعات.

وتقدم المستشار محمد عبده صالح باستقالته بعد ساعات من هجوم لاذع تعرض له من مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بعد قرار لجنة الانضباط لاستدعاء الأخير للتحقيق بناء على شكوى مقدمة من النادي الأهلى.