إشادة برلمانية بـ بيان مصر والهند.. نواب: يرسخ لمرحلة جديدة في تاريخ العلاقات الاستراتيجية.. والدولة تحتاج لـ تقوية وتنويع علاقاتها الخارجية

عربية النواب: زيارة السيسي للهند حققت أهدافها لصالح القاهرة ونيودلهي

اقتصادية النواب: زيارة السيسي سيكون لها نتائجها الكبيرة فى دعم مجالات التعاون بين البلدين

طاقة الشيوخ: زيارة الرئيس السيسي للهند جاءت في توقيت مناسب



نشر رئيس وزراء الهند "ناريندرا مودي" على حسابه فى تويتر رسالة ترحيب خاصة بالرئيس عبد الفتاح السيسى، جاء نصها :"مرحبا بك ترحيبا حارا في الهند، الرئيس عبد الفتاح السيسي. زيارتك التاريخية للهند كضيف رئيسي لاحتفالاتنا بيوم الجمهورية هي مسألة سعادة هائلة لجميع الهنود.

وفى هذا الصدد ، أشاد عدد من نواب البرلمان بـ البيان الصادر بين مصر والهند والذى يتضمن التأكيد على الإرتقاء بعلاقاتهما الثنائية إلى مُستوى “الشراكة الاستراتيجية ” مؤكدين أن البيان يرسخ لمرحلة قوية و جديدة بين القاهرة ونيودلهي.

بداية ، وصف النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب البيان الصادر بين مصر والهند والذى يتضمن يتضمن التأكيد على الارتقاء بعلاقاتهما الثنائية إلى مُستوى "الشراكة الاستراتيجية" التي تغطي المجالات السياسية والأمنية والدفاعية والاقتصادية والطاقة بالتاريخى والذى يرسخ لمرحلة مهمة فى تاريخ العلاقات الاستراتيجية بين القاهرة ونيودلهي .

وأكد " أباظة " فى بيان له اصدره اليوم أن الزيارة الحالية للرئيس عبد الفتاح السيسى للهند ناجحة وحققت جميع اهدافها لصالح القاهرة ونيودلهي شهدت مشيداً بالمباحثات الرسمية بين الرئيس السيسى وكبار المسئولين فى جمهورية الهند وكذلك اللقاء المهم المثمر الذى عقده الرئيس السيسى مع مجتمع المال والأعمال فى الهند بشأن تعزيز الاستثمارات الهندية فى مصر خلال الفترة الماضية.

واعتبر أباظة الاستقبال الحار الذي قوبل به الرئيس السيسى منذ لحظة وصوله إلى العاصمة نيودلهى وخلال لقاءاته مع رئيسة الهند ورئيس الوزراء الهندي بمثابة تقدير كبير لمصر والقيادة السياسية وأكبر دليل على ذلك توجيه الهند الدعوة للرئيس السيسى فقط للمشاركة كضيف رئيسى فى احتفالات الجمهورية الهندية وهو ما يؤكد على تقدير الهند الكبير لمصر وللرئيس السيسى.

وأعرب عن ثقته فى أن هذه الزيارة سيكون لها نتائجها الكبيرة فى دعم مجالات التعاون بين مصر والهند فى مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والصناعية والسياحية وغيرها ، مثمناً اشادة ونيسة الهند بالتجربة التنموية المصرية الناجحة حالياً بقيادة الرئيس السيسى فى جميع المجالات والمشروعات القومية الكبرى الجارى تنفيذها .

من جانبه ، أكد الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب الاهمية الكبيرة للبيان المُشترك المصرى الهندى الذى تم الاتفاق على بنوده المهمة بين البلدين خلال الزيارة الناجحة للرئيس عبد الفتاح السيسى للهند .

واعتبر " عبد الحميد " فى بيان له اصدره اليوم البيان المصرى الهندى الذى يتضمن التأكيد على الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين إلى مُستوى "الشراكة الاستراتيجية" التي تغطي جميع المجالات السياسية والأمنية والدفاعية والاقتصادية والطاقة بمثابة نموذج متفرد وغير مسبوق فى العلاقات الدولية مؤكداً الأهمية الكبيرة لزيارة الرئيس السيسى للهند فى ظل الاهتمام الكبير من الهند لعلاقاتها مع مصر .

وأشاد بتأكيد القاهرة ونيودلهي فى البيان المشترك على التزامهما بالتعددية ومبادئ ميثاق الأمم المُتحدة والقانون الدولي والقيم التأسيسية لحركة عدم الانحياز واحترام سيادة وسلامة أراضي جميع الدول واتفاق الجانبين على العمل معًا لتعزيز وحماية هذه المبادئ الأساسية من خلال إجراء المُشاورات والتنسيق المُنتظم على المستويين الثنائي والمُتعدد الأطراف مع الأخذ في الاعتبار الحساسيات الثقافية والاجتماعية لجميع الدول مؤكداً اهمية الاتفاق بين البلدين على التعاون الاقتصادي والتجارى والاستثمارى للمُشاركة الاقتصادية الثنائية القوية والترحيب المصرى الهندى بالمستوى الحالي للتجارة الثنائية التي سجلت رقمًا قياسيًّا قدره 7.26 مليارات دولار أمريكي في العام المالي 2021-2022، وذلك على الرغم من التحديات التي مثلتها التداعيات السلبية لفيروس كورونا .

وأعلن عبد الحميد عن اتفاقه التام مع فى قدرة مصر والهند على تحقيق هدف وصول حجم التجارة الثنائية إلى 12 مليار دولار أمريكي في غضون السنوات الخمس المُقبلة وذلك من خلال تنويع سلة التجارة والتركيز على القيمة المُضافة وتوسيع الاستثمارات الهندية في مصر والتي تزيد حاليًّا عن 3.15 مليارات دولار أمريكي واتفاق القاهرة ونيودلهي على تشجيع الشركات واستكشاف الفرص الاقتصادية والاستثمارية الناشئة معرباً عن ثقته التامة فى أن المرحلة القادمة سوف تشهد المزيد من التعاون بين مصر والهند فى مختلف المجالات .

فى سياق متصل، قال النائب عبدالخالق عياد رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الهند جاءت في توقيت مثالي، حيث تحتاج فيه الدولة المصرية إلى تقوية وتنويع شراكاتها وعلاقاتها الخارجية، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أحدث طفرة هائلة في ملف العلاقات الخارجية الدولية للبلاد.

وأوضح عياد في بيان رسمي له اليوم أن الدولة المصرية تحرص على تطوير كافة علاقاتها الدولية والإقليمية، بهدف تعزيز مكتسباتها الاستراتيجية والاقتصادية والتجارية، وأن الأمر امتد إلى العديد من أبرز الاقتصاديات في العالم، بهدف تحقيق الاستفادات المشتركة، وأن زيارة الرئيس السيسي للهند يكمن خلفها العديد من الرسائل الإيجابية.

وأشار رئيس لجنة الطاقة والبيئة في مجلس الشيوخ، إلى أن أبرز تلك الرسائل الإيجابية، متعلقة بتعزيز التبادل التجاري، وتحقيق ميزان تجاري متوازن بشكل كبير في الاستيراد والتصدير بين البلدين، بخلاف وجود فرص واعدة وغير مسبوقة من أجل توطيد شراكة القاهرة ونيودلهي لتطوير أوجه التعاون العسكري والأمني والاقتصادي، وإحداث استفادات قيمة فى مجال تكنولوجيا المعلومات.

ورأى عياد أن هناك نشاطا مكثفا من الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي جعل الدولة المصرية حاضرة على الدوام في كبرى المحافل والملتقيات الدولية، في توقيتات مثالية، حيث استضافة قمة المناخ العالمية، والقمة العربية في الجزائر، واللقاءات المستمرة مع الأشقاء في الخليج، وحاليا نشهد واحدة من أنجح الزيارات لرئيس مصري إلى واحدة من أهم الدول في قارة آسيا.

اختتم رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ بتوقعه أن تتمكن الدولة المصرية في الفترة المقبلة من أن تواصل التأكيد على دورها القيادي والمحوري في إفريقيا والعالم العربي، وأن ينعكس ذلك على مقدراتها السياسية والاستراتيجية والاقتصادية .