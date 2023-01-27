قطاع الألبان يواجه أزمة كبيرة في تونس وتوقعات بانهياره.. تفاصيل

عرضت فضائية “يورونيوز” تقريرا عن قطاع الألبان في تونس، الذي يواجه أزمة كبيرة وتوقعات بانهياره.



وأدى ارتفاع أسعار الأعلاف ومواسم الجفاف إلى أزمة في قطاع الألبان في تونس، فيما يتكبد المزارعون خسائر كبيرة، في الوقت الذي قال فيه الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد إنه حذر قبل عام من هذه النتيجة بسبب الحرب في أوكرانيا واعتماد تونس على الاستيراد.

وقال المتحدث باسم الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أنيس خرابيشي إن المزارعين يبيعون حليبهم بخسارة، وأضاف " ترتفع أسعار العلف بشكل جنوني، بعدل 30-40 بالمئة سنوياً، معتبراً أن "عوامل خارجية كالحرب في أوكرانيا واعتماد البلاد على استيراد فول الصويا والذرة بنسبة 90-95 بالمئة" هي أهم أسباب هذه الأزمة.

وأكد خرابيشي أن الطلب على الحليب سيرتفع مع بداية حلول شهر رمضان، الأمر الذي سيولد عجزاً بـ"مليون لتر يومياً".

ودفعت هذه الأزمة بالكثير من المزارعين إلى بيع بعض أو كل ماشيتهم، إما للجزارين في السوق المحلية أو للمزارعين في الجزائر.