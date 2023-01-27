التصدير وضخ دولارات.. كيف نستفيد من القطاع العقاري لدعم الاقتصاد؟

ألقت الأزمة الروسية الأوكرانية بظلالها سلباً على جميع القطاعات بالعالم، من بينها قطاع التصدير العقاري، وقال مطورون عقاريون إن القطاع واجه عدة تحديات خلال 2022، ولكن على الرغم من ذلك السوق المصري قادر على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمشروعات التي تدعم السوق المحلي وتخلق حالة من المنافسة بين الشركات المحلية والخارجية، مؤكدين أن السوق المصري يشهد طلبًا كبيرًا على العقار.

القطاع العقاري يمثل 25%

في هذا الصدد قال محمود داوود، الخبير العقاري إنه مؤخراً ظهرت مصطلحات جديدة مثل تصدير العقار، مشيراً إلى أن العالم بأكمله يعاني من أزمة في الطاقة والأمن والاستقرار بسبب تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية التي ألقت بظلالها سلباً على العالم بأكمله، فضلاً عن أزمة الدولار التي يعاني منها العالم فكان يجب على الحكومات إيجاد حلول جديدة للخروج من هذه الازمة لتحسين حالة الاقتصاد، لافتاً إلى أن القطاع العقاري تحديداً يمثل 25%؜ إن لم يكن أكثر من الناتج المحلي القومي المصري.

وأكد محمود داوود لـ"صدى البلد" أن هناك عمليات نزوح كبيرة من أوروبا وروسيا وأوكرانيا بسبب الأزمة العالمية لأماكن أكثر استقراراً، حيث إن أزمة الطاقة أثرت على الجميع في العالم، مشيراً إلى أن وضع مصر أفضل بكثير مقارنة بالدول الأخرى التي تأثرت بشكل أكبر من هذه الأزمة ويتوفر بمصر الغاز الطبيعي ويوجد حالة من الاستقرار الامني.

وأضاف: يجب الاقتداء بالدول التي اعتمدت على تصدير العقار مثل إنجلترا وقبرص وإسبانيا، لافتاً إلى أن مصر تمتلك إمكانيات كبيرة، مثل ثلث آثار العالم، وقطاع سياحي قوي، وغاز طبيعي، وأكبر محطة طاقة شمسية في العالم في بنبان بأسوان، كما أن هناك قطار سريع، ويوجد بمصر نقل أخضر وشبكات طرق كبيرة، وهذا سيفرق مع الأجنبي كثيراً.

وتابع: تصدير العقار يتم من خلال أي منتج محلي لمواطن مصري أو أجنبي ولكن بشرط وجوده خارج مصر ويكون بالعملة الصعبة أو الدولار، وهو ما سيعود على الاقتصاد بالعملة الصعبة وتصدير العقار يحتاج لعدة آليات، حيث إن نسبة الناتج المحلي القومي العالمي في مصر من تصدير العقار 1% وهي نسبة ضئيلة مقارنة بإمكانيات مصر الكبيرة.

مقترحات لتطوير قطاع التصدير العقاري

وقال الخبير العقاري محمد داوود إن هناك عدة مقترحات لتنمية قطاع التصدير العقاري: