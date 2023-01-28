حبس شخصين سرقا محل ملابس بمصر الجديدة

قررت نيابة مصر الجديدة الجزئية، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة محل ملابس كائن بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بأسلوب "كسر القفل".

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل عنها للتوصل لملابساتها.

وكانت قد نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة فى ضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة الساحل وبحوزتهما عدد 2 حقيبة بداخلهما عدد 15 قطعة ملابس- شاشة كمبيوتر "مجهولين المصدر"- أجنة ومفك ومجموعة مفاتيح- جوارب وكمامات.

وبمواجهتهما إعترفا بسرقة محل ملابس كائن بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بأسلوب "كسر القفل" بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما .