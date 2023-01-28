عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس شخصين سرقا محل ملابس بمصر الجديدة

حبس
حبس

قررت نيابة مصر الجديدة الجزئية، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة محل ملابس كائن بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بأسلوب "كسر القفل".

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل عنها للتوصل لملابساتها.

وكانت قد نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة فى ضبط  شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة الساحل وبحوزتهما عدد 2 حقيبة بداخلهما عدد 15 قطعة ملابس- شاشة كمبيوتر "مجهولين المصدر"- أجنة ومفك ومجموعة مفاتيح- جوارب وكمامات.

وبمواجهتهما إعترفا بسرقة محل ملابس كائن بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بأسلوب "كسر القفل" بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما .

حبس شخصين حبس مصر الجديدة سرقة محل ملابس سرقة محل ملابس القاهرة امن القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انقسام بـ الأهلي.. الزمالك يحسم مصير مشاركة كهربا في كأس العالم للأندية

سعر الذهب الآن في مصر.. وعيار 21 مفاجأة

الإيقاف والحظر الرياضي .. عقوبات كهربا في جلسة استماع الفيفا | مستندات

فيديوهات فاضحة في غرف خاصة | تفاصيل مثيرة عن ضبط سيدة أنوش

خسر 200 جنيه.. أسبوع انهيار الذهب وسعر جرام 21

فيديو محمود كهربا.. تعرف على سبب استقالة لجنة الانضباط باتحاد الكرة

بالأسماء.. قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية واللاعبين المستبعدين

كيفية الحصول على معاش الأب المتوفى 2023

موضوعات متعلقة

من الهرم إلى الرحاب.. مراحل العمل الحالية بالخط الرابع لمترو الأنفاق| شاهد

عايزين جلسة مساج.. تفاصيل احتجاز سيدة وطلب فدية من زوجها بمدينة نصر

جاره اتخانق مع أمه.. تفاصيل التعدي على طالب وإصابته بالمعصرة

لعب الأطفال وقع الكبار.. تفاصيل مشاجرة الخليفة وإصابة 4 أشخاص بالسلاح

تغريم أحمد عيد عبد الملك 20 ألف جنيه بتهمة سب مرتضى منصور

اتهمت محاميها بسرقة خاتم ألماس.. تغريم ليلى غفران 30 ألف جنيه

الرقابة الإدارية تشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ54

اتغديت معاه وقطعته بالصاروخ.. اعترافات مثيرة لقاتل صديقه بسبب 300 جنيه

ترشيحاتنا

ميدو يكشف سر فوز الإسماعيلي على الداخلية..ويؤكد: مباراة الاتحاد حياة أو موت

بلوك ساحر.. راندا البحيري تبرز أنوثتها في أحدث ظهور

بعد ارتفاع أسعار البيض.. "فراخ للإيجار" داخل مزرعة أمريكية

بيان عاجل من كوريا الشمالية بعد تعهد أمريكا بإرسال دبابات إلى أوكرانيا

ما كانتش فرحانة.. صورة وفاة فتاة بعد شبكتها تثير حزن الآلاف

دعاء العصمة من الفتن.. ادركه بـ 3 كلمات في جوف الليل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احصل على 1000 دولار مقابل تناول الجبن.. كيف ذلك؟

بهوت شورت وهاي ستوميك.. جيجي حديد في أحدث إطلالة لها

أسانسير الموت.. لن تتخيل اللحظات التي عاشها هذا الشاب| فيديو مرعب

تغطي جسمها بالكريستال.. مغنية أمريكية تثير الدهشة في أسبوع الموضة بباريس

فيديو

شيري عادل: لن احتفل بزفافي على طارق صبري إلا بحضور بشرى وإلهام شاهين

من هو عبدالله بانعمة الذي أثار حزن رواد مواقع التواصل بوفاته/ فيديو جراف

لا يصلح للاستهلاك الآدمي .. خبير تغذية يحذر من سمك فيليه مجمد منتشر بالأسواق

صاحب 9 ألقاب .. كواليس تعاقد سيراميكا كليوباترا مع معين الشعباني/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

صناعة العبيد

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

عبد المعطى أحمد

ماذا جنينا من 25 يناير؟

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 33

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

اﻟﻤﺰﻳﺪ