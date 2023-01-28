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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مع اقتراب جسم فضائي بمحاذاة الأرض.. هل تكتب نهاية العالم؟ تفاصيل

جسم فضائي
جسم فضائي

أفاد تقرير لقناة “العربية”، بأن أقرب جسم فضائي مر بمحاذاة الأرض على الإطلاق هو كويكب صغير بحجم شاحنة معروف باسم 2023 BU.

جسم فضائي فوق أمريكا الجنوبية

وأكد التقرير أن الكويكب مر على مسافة قريبة للغاية فوق الطرف الجنوبي لأمريكا الجنوبية ليلة أمس الأول، الخميس، على ارتفاع 3600 كيلومتر، أي أقرب بـ 10 مرات من أقمار الاتصالات التابعة لوكالة “ناسا” التي تدور في سماء الفضاء، ومن الممكن أن يشهد العالم اقتراب أجسام فضائية جديدة إلى الأرض.

جسم فضائي يتراوح قطره بين 3.5 و8.5 متر

وأضاف التقرير أن الكويكب  المكتشف حديثا الذي يتراوح قطره بين 3.5 و8.5 متر استبعد نظام تقييم المخاطر التابع لـ “ناسا” اصطدامه بالأرض في عملية رصد اقترابه منها ليكمل الكويكب طريقه بــ “سلام” دون حاجة الوكالة إلى إطلاق مهمة فضائية بهدف تفجيره أو تحويل مساره بواسطة الصواريخ.


 

جسم فضائي كويكب الأرض ناسا سلام الصواريخ تفجير

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