كيلو الزيت بـ 28 جنيها.. الزراعة تطرح سلع مخفضة بالمنافذ استعدادا لرمضان

تطرح وزارة الزراعة العديد من السلع الأساسية للمواطنين؛ استعدادا لشهر رمضان من خلال منافذها بأسعار أقل من الخارج بنسبة تتراوح من 20 لـ30 % ، ويرجع هذا الانخفاض إلي عدم وجود حلقات وسيطة ترفع من السعر .

استعدادات شهر رمضان

وكشف سعيد صالح مستشار وزير الزراعة ، عن استعدادات منافذ الزراعة لاستقبال شهر رمضان ، حيث يتم طرح السلع بأسعار مخفضة بالمنافذ الثابتة التي يصل عددها إلى 243 منفذا ، وكذلك المنافذ المتحركة التي يصل عددها إلي 32 منفذا ، موضحا أن الوزارة تسعى إلي زيادة عدد المنافذ خلال العام الجاري إلي 300 منفذ .

وأشار "صالح" خلال تصريحات ل "صدي البلد " ، إلي أنه يجري الاستعداد لإطلاق أكبر معرض لمبادرة خير مزارعنا لأهالينا الذى يضم أكثر من 70 عارض ، لعرض جميع السلع ، موضحًا أنه سيتم إطلاقه خلال منتصف فبراير القادم أى قبل شهر رمضان بشهر ونصف ويتضمن لحوم ودوا٠ن وخضروات وفاكهة وبيض ، ويتم إقامة هذا المعرض فى المتحف الزراعي

تخفيضات كبيرة

وأضاف " مستشار وزير الزراعة" أن التخفيضات على السلع تتراوح من 20 ل 30 % ، وذلك لتخفيف العبء على المواطنين ، مؤكدا أن اللحوم التى يتم طرحها بالمنافذ يتم تربيتها فى مزارع الوزارة ولايتم الاستيراد من الخارج .

أسعار العدس بمنافذ وزارة الزراعة

يباع سعر كيلو العدس بالمنافذ ب 34 جنيها فى حين أنه يصل إلي 50 جنيها فى الخارج ، ويصل سعر كيلو الفول البلدي إلي 15 جنيها



أسعار اللحوم بمنافذ الزراعة

وتسجل أسعار اللحوم البلدي الطازجة فى المنافذ سعر 150 جنيهًا، في حين أن سعرها خارج المنافذ يبدأ من 175 جنيهًا، كما أن منتجات وزارة الزراعة تتميز بأن تربية الماشية تتم داخل مزارع الوزارة.

أما اللحوم المجمدة، يبدأ سعرها من 90 لـ100 جنيه، وسجل سعر اللحم الضأن 135 جنيها على حسب نوع اللحم ، وسجلت الكبدة 135 جنيهًا ، أما اللحم المفروم يتراوح سعرها ما بين 110 لـ 135 جنيهًا ، أما أسعار السجق فتسجل 120 جنيهًا

أسعار الزيت بمنافذ الزراعة

يتراوح سعر الزيت من 28 لـ35 على حسب النوع ، أما سعر زيت الزيتون فيتراوح سعر الكيلو منه من 90 ل 155 جنيها



أسعار الأرز بمنافذ الزراعة

يتراوح سعر الأرز من 13 لـ 15 جنيها على حسب نوعه ويتم طرح الأرز (حبة رفيعة) بـ12 جنيهًا للكيلو، وأرز (حبة عريضة) بـ 15 جنيهًا للكيلو، ويتم طرحه بوزن كيلو و25 كيلو أيضًا، وذلك وفقا لتصريحات سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة للمتابعة.