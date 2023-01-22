عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الزراعة تطرح اللحوم والزيت والأرز بأسعار مخفضة.. تفاصيل

أسعار السلع
أسعار السلع

تطرح وزارة الزراعة العديد من السلع الأساسية للمواطنين؛ استعدادا لشهر رمضان من خلال منافذها  بأسعار أقل من الخارج بنسبة تتراوح من 20 لـ30 % ، ويرجع هذا الانخفاض إلي عدم وجود حلقات وسيطة ترفع من السعر .

أسعار اللحوم بمنافذ الزراعة 

وتسجل أسعار اللحوم البلدي الطازجة فى المنافذ سعر 150 جنيهًا، في حين أن سعرها خارج المنافذ يبدأ من 175 جنيهًا، كما أن منتجات وزارة الزراعة تتميز بأن تربية الماشية تتم داخل مزارع الوزارة. 

أما اللحوم المجمدة، يبدأ سعرها من 90 لـ100 جنيه، وسجل سعر اللحم الضأن 135 جنيها على حسب نوع اللحم ، وسجلت الكبدة 135 جنيهًا ، أما اللحم المفروم يتراوح سعرها ما بين 110 لـ 135 جنيهًا ، أما أسعار السجق فتسجل 120 جنيهًا

أسعار الزيت بمنافذ الزراعة

يتراوح سعر الزيت من 28 لـ35 على حسب النوع ، أما سعر زيت الزيتون فيتراوح سعر الكيلو منه من 90 ل 155 جنيها
 

أسعار الأرز بمنافذ الزراعة  

 

يتراوح سعر الأرز من 13 لـ 15 جنيها على حسب نوعه ويتم طرح الأرز (حبة رفيعة) بـ12 جنيهًا للكيلو، وأرز (حبة عريضة) بـ 15 جنيهًا للكيلو، ويتم طرحه بوزن كيلو و25 كيلو أيضًا، وذلك وفقا لتصريحات سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة للمتابعة.

أسعار العدس بمنافذ وزارة الزراعة  

يباع سعر كيلو العدس بالمنافذ ب 34 جنيها فى حين أنه يصل إلي 50 جنيها فى الخارج ، ويصل سعر كيلو الفول البلدي إلي 15 جنيها
 

وكشف سعيد صالح مستشار وزير الزراعة ، عن استعدادات منافذ الزراعة لاستقبال شهر رمضان ، حيث يتم طرح السلع بأسعار مخفضة بالمنافذ الثابتة التي يصل عددها إلى 243 منفذا ، وكذلك المنافذ المتحركة التي يصل عددها إلي 32 منفذا ، موضحا أن الوزارة تسعى إلي زيادة عدد المنافذ خلال العام الجاري إلي 300 منفذ .

وأشار "صالح" خلال تصريحات ل "صدي البلد " ، إلي أنه يجري الاستعداد  لإطلاق أكبر معرض لمبادرة خير مزارعنا لأهالينا الذى يضم أكثر من 70 عارض ، لعرض جميع السلع ، موضحًا أنه سيتم إطلاقه خلال منتصف فبراير القادم أى قبل شهر رمضان بشهر ونصف ويتضمن لحوم ودوا٠ن وخضروات وفاكهة وبيض ، ويتم إقامة هذا المعرض فى المتحف الزراعي

وأضاف " مستشار وزير الزراعة" أن التخفيضات على السلع تتراوح من 20 ل 30 %  ، وذلك لتخفيف العبء على المواطنين ، مؤكدا أن اللحوم التى يتم طرحها بالمنافذ يتم تربيتها فى مزارع الوزارة ولايتم الاستيراد من الخارج .

ونوه بأن وزارة الزراعة شاركت فى معرض أهلا رمضان بمنفذين تعرض جميع السلع بأسعار مخفضة   وذلك لتحقيق التوازن فى أسعار السلع بالأسواق بالتعاون مع شركاؤنا فى التنمية وزارتي الداخلية والتموين ، فضلا عن تحقيق استدامة السلع والمنتجات الغذائية أمام المواطنين

الزراعة رمضان اللحوم اسعار اللحوم الارز اسعار العدس منافذ الزراعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حركة مش مفهومة.. هكذا استفز شيكابالا جماهير الأهلي فهتفت ضده | شاهد

أول قرار من مرتضى منصور بعد ثلاثية الأهلي في الزمالك بالقمة 125

أول رد فعل من خالد الغندور بعد فوز الأهلي على الزمالك

بعد قرار مرتضى منصور .. 3 مرشحين لخلافة فيريرا في الزمالك

أمير مرتضى منصور يتقدم باستقالته من الزمالك

مفاجأة مدوية .. تعرف على المرشح لخلافة فيريرا فى تدريب الزمالك

للفريق كله | إجراء عاجل من الخطيب في الأهلي بعد هزيمة الزمالك بثلاثية

عقب ثلاثية الأهلي |شوبير يعلن صدمة جديدة لـ جماهير الزمالك

ترشيحاتنا

عاجل .. قرار جديد ضد قاتل نيرة أشرف

وزير التموين: الدولة اتخذت الكثير من الخطوات لتحقيق الأمن الغذائي المصرى

شاهد.. أول رائدة فضاء بـ فستان الزفاف |ما القصة؟

استغلوا الأحداث في أعمال التسول بالقاهرة.. عصابة تواجه عقوبة الحبس 5 سنوات

الاعتداء على الجيران من الكبائر التي تستوجب التوبة.. كيف أوصى الشرع بالجار

شوبير يكشف اسم المدير الفني الأقرب لخلافة فيريرا في الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غريب كالعادة.. سعر إطلالة ويجز يثير الجدل على السوشيال ميديا |شاهد

بردية سقارة.. تعاويذ من كتاب الموتى لمساعدتهم في رحلتهم عبر العالم السفلي

مربوحة.. رحمة أحمد تتألق في حفل Joy awards 2023  بالرياض

خطأ وخطر.. مصممة أزياء تعلق على إطلالة شايف طانيوس بجانب ياسمين صبري

فيديو

ليلة التحفيل.. رامز جلال يداعب عمرو أديب بعد فوز الأهلي على الزمالك

رسالة خاصة من الأزهر لجماهير الأهلي والزمالك قبل مباراة القمة اليوم

غلق المقاهي الليلة بسبب مباراة القمة .. التنمية المحلية توضح

هروب فتوح وجمعة وفيريرا وحده يواجه المصير الغامض في القمة 125..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

أميركا.. الاعتذار للسعودية

إبراهيم الشاذلى

ملحمة شدوان.. الحكاية من البداية

إلهام أبو الفتح

كل عام وأنتم فخر بلادي

كريمة أبو العينين

جورج فلويد من جديد

المستشار أسـامة الصعيدي

المال العام ولائحة اللجنة الأولمبية

نهى زكريا

دين في رقبتي .. عمار يا مصر

هند عصام

حور محب.. الثور القوي

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 32 "

اﻟﻤﺰﻳﺪ