برنامج ندوات تثقيفية لمكافحة الإدمان بمراكز الشباب بسيناء

تنفذ مديرية الصحة محافظة شمال سيناء، برنامج ندوات تثقيفية لمكافحة الإدمان بمراكز الشباب اعتبارا من اول فبراير القادم، تحت رعاية اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، والدكتور طارق شوكه وكيل وزارة الصحة، وايهاب حسن عبد الوهاب مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة.



يأتي ذلك من خلال الاستراتيجية التي تم وضعها بالتنسيق بين مديريتي الشباب والرياضة والصحة بشمال سيناء للعام الجديد 2023 م. لمحاربة الإدمان بين الشباب.



وأشار الدكتور أسامة سالم مدير الطب الوقائى بمديرية الصحة الي أنه تم وضع استراتيجية مشتركة بين الشباب والرياضة والصحة للعام الجديد، تقوم على التخطيط والتنظيم والتكرار للمحافظة على الصحة العامة بمراكز الشباب والرياضة.



برامج صحية



ومن جانبه أكد الدكتور حاسم حمدى مدير عام التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الصحة على وضع مجموعة من البرامج الصحية للتوعية بخطورة الإدمان والمخدرات بمراكز الشباب، والتركيز على إجازة نصف العام الدراسى في محاربة الإدمان بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، مشيراً الى دور مراكز الشباب في المشاركة المجتمعية لنشر الوعى الصحي والوقائى بين الشباب .



وأوضح فتحى عثمان مسؤول التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الصحة أنه تم التنسيق لتنفيذ عدد من الندوات التثقيفية على مستوى المحافظة اعتبارا من فبراير المقبل ٢٠٢٣م .

وقال إن الإدمان أصبح ظاهرة تهدد الشباب والمجتمع وخصوصا في مرحلة المراهقة، وأنه طبقا لاستراتيجية التعاون بين الشباب والرياضة والصحة سيتم بذل المزيد من الجهد لتوعية الشباب بمخاطر الادمان والمخدرات وآثارها المدمرة على الفرد والمجتمع .

