طريقة عمل تورتة الشوكولاتة في المنزل

تقدم الشيف عظيمة حمدي طريقة عمل تورتة الشيكولاتة بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي ولذيذ لعشاق الحلويات وشكل يناسب أعياد الميلاد.



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لمكونات لعمل تورتة الشكولاته



أولاً مكونات الكيكة الاسفنجية:

6 بيضات

كوب دقيق

كوب سكر ناعم

ملعقة صغيرة بيكينج باودر

1/2 ملعقة صغيرة فانيليا

2 ملعقة كبيرة كاكاو

ثانيًا: مكونات الحشوة والتزيين

450 جرام كريمة شيكولاتة (2 كوب كريمة خفق وملعقة صغيرة كاكاو و2 ملعقة كبيرة سكر)

250 جرام8 شيكولاتة سائلة

شوكولاتة قطع للتزيين



طريقة عمل تورتة الشيكولاتة



قبل البدء فى عمل التورتة نسخن الفرن على درجة 180

نحضر إناء كبير وننخل المكونات الجافة للتورتة (الدقيق والبكينج باودر ثم الكاكاو)

نخفق البيض مع السكر والفانيليا فى خلاط كهربائى 20 دقيقة حتى يصبح حجمهما مضاعفًا

بعد الخفق نبدأ إضافة الخليط تدريجيًا للمكونات الجافة التى قمنا بنخلها سابقًا

ونواصل التقليب أثناء السكب

نحضر قالب الكيك وندهنه بالزبدة والقليل من الدقيق كى لا تلتصق الكيكة

نصب الخليط فى القالب بعد دهنه ونتأكد من ان تمتص الزبدة الدقيق

ندخل القالب الفرن 45 دقيقة حتى تنضج أو ساعة

بعد أن تنضج الكيكة نخرجها من الفرن ونقلبها على قاعدة شبكية حتى تبرد تمامًا

نقطع الكيكة أفقيًا إلى 3 أجزاء متساوية

نفصل كل جزء وحده ونضيف على كل جزء طبقة كريمة الشوكولاتة وبعد الانتهاء من تغطية الاجزاء الثلاثة بطقة كريمة نساويها فوق بعضها

نغطى جوانب الكيكة بكريمة الشوكولاتة ونضعها داخل الثلاجة حتى تتماسك جيدًا

نضع الكريمة السائلة على الوجه ونزينها ببشر الشوكولاتة.