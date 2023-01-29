لعشاق الأكلات الشعبية.. طريقة عمل البصارة المصرية

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تقدم الشيف سلمي الحافظ طريقة عمل البصارة بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ولذيذ ومغذي ومفيد بأبسط الخطوات.



مقادير طريقة عمل البصارة



2 كوب فول مدشوش (جاف بدون قشر) 6 كوب ماء

1 بصل متوسط مقطع

½ كوب كزبرة خضراء مقطع

2 فص ثوم

1 ملعقة كبيرة كزبرة خضراء مفرومة

1 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم

1 ملعقة صغيرة نعناع جاف أو ¼ كوب نعناع طازج

ملح وفلفل

1 ملعقة كبيرة زيت نباتي

½ كوب بصل مقطع كعيدان الكبريت

كوب دقيق

زيت للقلى

طريقة عمل البصارة

البصارة

1- يُغسل الفول أولا (يمكن نقعه لمدة 8 ساعات )

أو يمكن غليه في ماء لمدة 7 دقائق ثم يشطف بماء بارد.

2- يتم إضافة الماء إلى الفول وباقي المحتويات ما عدا ملعقة كبيرة من الزيت .



3-يُترك الخليط على نار هادئة لمدة ساعتين تقريباً بدون تقليب.

4- يُمكن إضافة مزيد من المياه إذا احتاج الأمر.

5- يُرفع الريم الظاهر على السطح الفول كلما وزاد

6-عندما تنضج جميع المحتويات تصفى بمصفاة

7-يهرس الخليط فى الخلاط أو يدويا

8- تعاد إلى نار متوسطة مرة أخرى مع التقليب هذه المرة حتى يغلظ قوام الخليط.

9-يوضع الملح والكمون والشطة وقليل من النعناع الجاف

10- يغلى الخليط إلى أن نصل للقوام المطلوب، وأن يكون متماسك

11- تقلى ثوم مهروس وكزبرة جافة فى الزيت وتطش التقلية

12- تُقدم البصارة دافئة أو باردة بعد صبها في أطباق.

13- ويمكن أن تزيين بقطع من قشر الليمون.

14- تقدم مع الخبز الجاف الفلاحى وحلقات البصل بالخل

طريقة قلي البصل لتزين البصارة



1- يتم تقطيع البصل إلى حلقات صغيرة .

2-وضع البصل المقطع فى دقيق حتى يكون مغطى بالدقيق .

3-وضع الزيت على النار .

4-عندما يغلى الزيت يتم وضع البصل .

5- مجرد احمراره يتم وضع البصل فى مصفى ويترك للهواء حتى لا يطرى .