لعشاق الأكلات الشعبية.. طريقة عمل البصارة المصرية

تقدم الشيف سلمي الحافظ طريقة عمل البصارة بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ولذيذ ومغذي ومفيد بأبسط الخطوات.
مقادير طريقة عمل البصارة
2 كوب فول مدشوش (جاف بدون قشر) 6 كوب ماء
1 بصل متوسط مقطع
½ كوب كزبرة خضراء مقطع
2 فص ثوم
1 ملعقة كبيرة كزبرة خضراء مفرومة
1 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم
1 ملعقة صغيرة نعناع جاف أو ¼ كوب نعناع طازج
ملح وفلفل
1 ملعقة كبيرة زيت نباتي
½ كوب بصل مقطع كعيدان الكبريت
كوب دقيق
زيت للقلى
طريقة عمل البصارة
البصارة
1- يُغسل الفول أولا (يمكن نقعه لمدة 8 ساعات )
أو يمكن غليه في ماء لمدة 7 دقائق ثم يشطف بماء بارد.
2- يتم إضافة الماء إلى الفول وباقي المحتويات ما عدا ملعقة كبيرة من الزيت .
3-يُترك الخليط على نار هادئة لمدة ساعتين تقريباً بدون تقليب.
4- يُمكن إضافة مزيد من المياه إذا احتاج الأمر.
5- يُرفع الريم الظاهر على السطح الفول كلما وزاد
6-عندما تنضج جميع المحتويات تصفى بمصفاة
7-يهرس الخليط فى الخلاط أو يدويا
8- تعاد إلى نار متوسطة مرة أخرى مع التقليب هذه المرة حتى يغلظ قوام الخليط.
9-يوضع الملح والكمون والشطة وقليل من النعناع الجاف
10- يغلى الخليط إلى أن نصل للقوام المطلوب، وأن يكون متماسك
11- تقلى ثوم مهروس وكزبرة جافة فى الزيت وتطش التقلية
12- تُقدم البصارة دافئة أو باردة بعد صبها في أطباق.
13- ويمكن أن تزيين بقطع من قشر الليمون.
14- تقدم مع الخبز الجاف الفلاحى وحلقات البصل بالخل
طريقة قلي البصل لتزين البصارة
1- يتم تقطيع البصل إلى حلقات صغيرة .
2-وضع البصل المقطع فى دقيق حتى يكون مغطى بالدقيق .
3-وضع الزيت على النار .
4-عندما يغلى الزيت يتم وضع البصل .
5- مجرد احمراره يتم وضع البصل فى مصفى ويترك للهواء حتى لا يطرى .