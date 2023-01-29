صبي يجد نفسه في بلد آخر بسبب هذه اللعبة| القصة كاملة

في غمضة عين..

عرضت فضائية العربية تقريرًا حول تفاصيل قصة الصبي البنغالي الذي اختبأ من رفاقه في حاوية ببنغلادش وعندما خرج منها وجد نفسه بماليزيا.. فما القصة؟









وعثرعمال الموانئ في ماليزيا على صبي بنغالي ظل في حاوية نقل بحري 6 أيام دون طعام أو شراب، وبحسب ما أفادت به شرطة مقاطعة كلانغ في ماليزيا فالصبي كان يلعب “الغميضة” مع أصدقائه في مدينة شيتاغونغ البنغالية.





واختبأ في حاوية نقل هناك ولكن انتابته غفوة بداخلها وعندما استيقظ وجد نفسه محبوسًا بداخل الحاوية وهي تتحرك.





وظل يصرخ الصبي محاولا الاستنجاد بأي شخص لكن لم يسمع صراخه أحد، وقضى في الحاوية 6 أيام حتى وصلت إلى ميناء كلانج في ماليزيا.





ونقل الصبي إلى أحد المستشفيات الماليزية وأفاد الأطباء بأن حالته الصحية جيدة، كما تم التواصل مع ذويه وستتم إعادته إلى بلاده ومنزله قريبًا.

