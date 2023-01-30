عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

64 مليون يورو منح من الاتحاد الأوروبي للأردن

المملكة الأردنية
المملكة الأردنية

وقعت الحكومة الأردنية والاتحاد الأوروبي اتفاقيتي منح مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 64 مليون يورو، لدعم برنامجي دعم سيادة القانون والأمن الغذائي في الأردن.
 

txt

هيفاء النجار: فخورون باختيار الأردن ضيف شرف معرض القاهرة للكتاب

txt

2.5 مليار دينار صادرات الأردن إلى منطقة التجارة العربية

وقع الاتفاقيتين عن الحكومة الأردنية وزيرة التخطيط زينه طوقان، وعن الاتحاد الأوروبي سفيرة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الأردن ماريا هادجيثودوسيو.
 

39 مليون يورو لدعم سيادة القانون 

 

وتبلغ قيمة الاتفاقية الاولى بحسب وزارة التخطيط الأردنية، 39 مليون يورو موجهة من خلال الموازنة العامة للدولة لتنفيذ برنامج دعم سيادة القانون في الأردن، وتهدف إلى دعم الجهود والإصلاحات التي ينفذها الأردن في قطاع العدل، فيما تبلغ قيمة المنحة الثانية 25 مليون يورو، كمنحة إضافية لدعم الأمن الغذائي في الأردن بهدف التصدي للتبعات المستمرة للأزمات الخارجية التي ستسهم في دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي

​الاتحاد الأوروبي الحكومة الاردنية الامن الغذائي الأردن مليون يورو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد القندوسي.. الخطيب ينهي صفقة الجوكر من أجل عيون جماهير الأهلي.. تفاصيل

فنانة شهيرة تفجر مفاجأة:عاندت أهلي وتزوجت من خارج ديني وأصبت بطلق ناري

عودة فيريرا مدربا وعرض مغري لـ إمام عاشور..مفاجآت داخل الزمالك

بعد رفض الأندية ضمه| أزمة كبرى تضرب الأهلي عقب ضم القندوسي

الأزمة مشتعلة.. مفاجأة وراء استبعاد فتوح من قائمة الزمالك أمام فيوتشر.. تفاصيل

خطوة أخيرة تقرب موليكا من الانضمام إلى الأهلي في مونديال الأندية

بعد صفقة القندوسي| مدير التعاقدات بالأهلي يثير الجدل برسالة غامضة

قرار جديد من الفيفا لـ الأهلي بشأن كأس العالم للأندية

ترشيحاتنا

الكرملين يكشف سبب إضفاء السرية على المعلومات المتعلقة بحالة الاقتصاد الروسي

بالدموع.. إمام عاشور يودع جماهير الزمالك وينفى عودته للأهلي

خبر مفزع للجماهير.. اتحاد الكرة يمنع الزمالك من القيد بسبب المديونيات

اليوم.. فصل الكهرباء عن 14 قرية ومنطقة لأعمال الصيانة بكفر الشيخ

رسميا.. إمام عاشور يعلن رحيله عن الزمالك ويدخل في نوبة بكاء

كأس العالم للأندية.. موعد مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي وخطة كولر للافتتاحية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبويا مماتش غضبان عليا.. 5 صور وضعت منى فاروق في مأزق

عايش بعد نزوله .. يوتيوبر تفجر مفأجاة صادمة بشأن حملها المعجزة

يسعى لجمع الرباعي المرعب.. هل يحقق صلاح حلم سان جيرمان للفوز بأبطال أوروبا؟

بعد الأتربة الشديدة.. 3 علاجات سريعة وفعالة للجيوب الأنفية

فيديو

مكنش معترض.. منى فاروق توضح حقيقة وفاة والدها بعد أزمة الفيديوهات

بعد غش النسكافيه .. كشف مصنع لـ إنتاج شاي وبيكينج باودر مضروب

صناعة النسكافيه من بودرة السيراميك .. أكذوبة أم حقيقة ؟

ابن المحظوظة.. كيف تمكن البرص المصري من السفر إلى إنجلترا ؟ |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

إلهام أبو الفتح

تسع سنوات اقتصاد !

أحمد نجم

ما بين الحرية والانفلات

المستشار أسـامة الصعيدي

عقول تحت الطلب

كريمة أبو العينين

صناعة العبيد

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

اﻟﻤﺰﻳﺪ