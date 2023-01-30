64 مليون يورو منح من الاتحاد الأوروبي للأردن

وقعت الحكومة الأردنية والاتحاد الأوروبي اتفاقيتي منح مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 64 مليون يورو، لدعم برنامجي دعم سيادة القانون والأمن الغذائي في الأردن.



وقع الاتفاقيتين عن الحكومة الأردنية وزيرة التخطيط زينه طوقان، وعن الاتحاد الأوروبي سفيرة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الأردن ماريا هادجيثودوسيو.



39 مليون يورو لدعم سيادة القانون

وتبلغ قيمة الاتفاقية الاولى بحسب وزارة التخطيط الأردنية، 39 مليون يورو موجهة من خلال الموازنة العامة للدولة لتنفيذ برنامج دعم سيادة القانون في الأردن، وتهدف إلى دعم الجهود والإصلاحات التي ينفذها الأردن في قطاع العدل، فيما تبلغ قيمة المنحة الثانية 25 مليون يورو، كمنحة إضافية لدعم الأمن الغذائي في الأردن بهدف التصدي للتبعات المستمرة للأزمات الخارجية التي ستسهم في دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي