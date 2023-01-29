أخبار الفن: تسريب فيديو لأصالة تدخن السجائر بالكواليس .. كارول سماحة تحصل على عضوية الموسيقيين .. ارتباط أروى جودة

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الاخبار العالمية والمحلية الهامة عن أصالة و أروى جودة وكارول سماحة:
أول تعليق من أصالة على تسريب فيديو تدخين السجائر في سعودي أيدول
ردت الفنانة أصالة عبر صفحتها على تويتر، على تسريب فيديو تدخينها في كواليس برنامج سعودي ايدول .
فنانة شهيرة تفجر مفاجأة:عاندت أهلي وتزوجت من خارج ديني وأصبت بطلق ناري
تصدرت الفنانة ديمة قندلفت ؛ محركات البحث خلال الأيام الماضية خاصة بعد إحراجها من قبل الفنانة أنغام اثناء تسليمها جائزة افضل مطربة في جوي اووردز.
عيب عليهم.. أحلام تدافع عن أصالة بعد تسريب فيديو تدخين السجائر بالكواليس
دافعت الفنانة أحلام ، عن زميلتها الفنانة أصالة بعد الهجوم عليها بسبب قيامها بالتدخين في كواليس برنامج سعودي ايدول .
كارول سماحة تحصل على عضوية نقابة الموسيقيين المصرية.. صورة
حصلت الفنانة اللبنانية كارول سماحة اليوم على كارنيه عضوية نقابة المهن الموسيقية المصرية، وظهرت في صورة برفقة مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، وأعلنت عن حصولها على العضوية.
بعد أيام من زواج خطيبها التركي..أروى جودة عروسة قريبا
أعلنت الممثلة أروى جودة أنها تعيش قصة حب حاليا، وتستعد لإعلان الارتباط الرسمي قريبا، وذلك في تصريحات تلفزيونية لها على هامش إحدى المناسبات الفنية مؤخرا.