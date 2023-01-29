أخبار الفن: تسريب فيديو لأصالة تدخن السجائر بالكواليس .. كارول سماحة تحصل على عضوية الموسيقيين .. ارتباط أروى جودة

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الاخبار العالمية والمحلية الهامة عن أصالة و أروى جودة وكارول سماحة:

ردت الفنانة أصالة عبر صفحتها على تويتر، على تسريب فيديو تدخينها في كواليس برنامج سعودي ايدول .

تصدرت الفنانة ديمة قندلفت ؛ محركات البحث خلال الأيام الماضية خاصة بعد إحراجها من قبل الفنانة أنغام اثناء تسليمها جائزة افضل مطربة في جوي اووردز.

دافعت الفنانة أحلام ، عن زميلتها الفنانة أصالة بعد الهجوم عليها بسبب قيامها بالتدخين في كواليس برنامج سعودي ايدول .

حصلت الفنانة اللبنانية كارول سماحة اليوم على كارنيه عضوية نقابة المهن الموسيقية المصرية، وظهرت في صورة برفقة مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، وأعلنت عن حصولها على العضوية.

أعلنت الممثلة أروى جودة أنها تعيش قصة حب حاليا، وتستعد لإعلان الارتباط الرسمي قريبا، وذلك في تصريحات تلفزيونية لها على هامش إحدى المناسبات الفنية مؤخرا.