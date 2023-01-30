بينهم حارس العقار.. ضبط المتهمين بقتل سيدة أربعينية بالإسماعيلية

نجحت قوات أمن الإسماعيلية في الكشف عن غموض واقعة العثور علي جثة سيدة أربعينية في منطقة الفروسية بحي ثالث.

حيث ألقت قوات الأمن القبض علي المتهمين، بينهم حارس العقار وسيدة، في الساعات الأولي من لحظة العثور علي جثمانها داخل شقتها مقتولة.

وكثف أمن الإسماعيلية جهوده لسرعة كشف غموض العثور علي جثة السيدة ، عثر علي جثمانها في ظروف غامضة بحي الفروسية.



من جانبها كشفت المصادر الرسمية أن التحريات الأولية في الواقعة كشفت أن سبب وقوع الحادث السرقة.

وعثر أهالي حي الفروسية بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الاحد، على جثة السيدة في ظروف غامضة.

تم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى باحدي المستشفىات تحت تصرف النيابة العامة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث وتبين العثور علي جثة" الفتاة وحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.

ووجه اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية، بتشكيل فريق بحث جنائي لكشف غموض العثور على جثة السيدة، وكشف ملابسات الحادث.