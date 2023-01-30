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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من روسيا بشأن نشر أمريكا أسلحة نووية في كوريا الجنوبية

روسيا
روسيا

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، إن النشر المحتمل للأسلحة النووية الأمريكية في كوريا الجنوبية سيؤدي لعواقب سلبية.

وأكدت الخارجية الروسية، أن موسكو ستضطر لأخد هذا السيناريو في تخطيطها الدفاعي بعين الاعتبار.

وقال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، في موقع الخارجية الروسية والتي وردت في المؤتمر الصحفي حول نتائج أنشطة الدبلوماسية الروسية في عام 2022: "ستؤدي عودة الأسلحة النووية الأمريكية إلى جنوب شبه الجزيرة الكورية، وهو الأمر الذي بدأت الجمهورية الكورية تناقشه بشكل مفتوح، إلى عواقب سلبية للغاية”.

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وأضاف: “يجب أن تؤخذ هذه الخطوة في الاعتبار حتما في التخطيط الدفاعي لروسيا والصين كما أعتقد".

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