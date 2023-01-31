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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إخماد حريق بـ سيارة محملة بمواد بترولية في السويس

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

سيطر رجال الحماية المدنية على حريق نشب في سيارة نقل محملة بمواد بترولية في السويس، ولم يسفر الحريق عن ضحايا او إصابات.

كان اللواء عبد الرحمن هريدى مدير  أمن السويس تلقى من غرفة عمليات الحماية المدنية، بلاغا باندلاع حريق في سيارة نقل بفنطاس محملة بمواد بترولية على طريق "السويس _السخنة".

وجرى الدفع بسيارتين مجهزتين بمادة الفوم؛ للسيطرة على الحريق واخماد النيران.

وتبين من المعاينة أن السيارة كانت تسير على طريق "السويس - السخنة" اتجاه السخنة، وعند وصول السيارة مدخل طريق القطامية القديم من السخنة؛ حدث ماس كهربائي أسفر عن نشوب حريق فى المحرك والوصلات الكهربائية، وامتد إلى الفنطاس، واشتعلت به النيران.

وأسفرت جهود رجال الحماية المدنية عن إخماد النيران دون تأثر المركبات على الطريق؛ حيث تم محاصرة النيران واستمرار أعمال التبريد بالتوازي مع ذلك من جهة الطريق، فضلا عن استخدام مادة الفوم في الإطفاء والتي تعمل على فصل الهواء عن المادة القابلة للاشتعال، وكسر مثلث الحريق.

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