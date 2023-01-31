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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

فصل مسعفين تقاعسا في تقديم الرعاية الطبية لضحية تعذيب الشرطة الأمريكية بممفيس

الشرطة الامريكية
الشرطة الامريكية

قالت إدارة  الحماية المدنية في ممفيس ، الإثنين ، إنها فصلت اثنين من فنيي الطوارئ الطبيين تم إرسالهما إلى موقع الضرب المميت للشرطة على تاير نيكولز بعد أن تبين أن المسعفين فشلوا في تقديم الرعاية الطبية الكافية له.

وقالت الإدارة في بيان إن عضوًا ثالثًا في إدارة إطفاء ممفيس ، وهو ملازم كان يقود المسعفين إلى مكان الحادث وظل في سيارتها بعد وصولها ، قد تم فصله أيضًا.

وتأتي هذه الخطوة بعد ساعات من كشف إدارة شرطة ممفيس عن إعفاء سبعة من ضباطها من الخدمة لدورهم في المواجهة التي أدت إلى مقتل نيكولز ، وهو رجل أسود يبلغ من العمر 29 عامًا في 10 يناير. ويشمل هذا المجموع خمسة ضباط سبق فصلهم من القوة واتهموا بارتكاب جريمة قتل الأسبوع الماضي.

وقالت الشرطة إن ضابطا سادسا يدعى بريستون هيمفيل أوقف عن العمل مع أجر انتظارا لجلسة استماع ، بينما أعفي ضابط سابع لم يتم تحديد هويته على الفور من الخدمة بدون أجر. ولم يتم توجيه أي تهم جنائية ضد هيمفيل ، 26 عامًا ، الذي انضم إلى القوة في 2018 ، أو ضد الضابط السابع الذي لم يذكر اسمه.

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ورفض متحدث باسم إدارة الشرطة التعليق على سبب عدم الإعلان عن الإيقاف في وقت سابق.

وقالت رئيسة الشرطة سيرين ديفيس في وقت سابق إن عددًا غير محدد من الضباط إلى جانب الخمسة المتورطين في البداية ما زالوا قيد التحقيق بسبب مخالفات للسياسة ناجمة عن اعتقال نيكولز المشؤوم خلال توقف مرور في 7 يناير.

الضباط الخمسة الذين تم فصلهم يوم 20 يناير - وجميعهم من السود - وجهت إليهم يوم الخميس تهمة القتل العمد من الدرجة الثانية ، والاعتداء ، والاختطاف ، وسوء السلوك الرسمي والقمع في الضرب المميت لنيكولز.

ارتدى Hemphill ، وهو أبيض اللون ، الكاميرا التي التقطت أول فيديو من بين أربعة مقاطع فيديو نشرتها السلطات يوم الجمعة عن التوقف المروري والمواجهة العنيفة التي أعقبت ذلك ، وفقًا لمحامي الضابط ، لي جيرالد.

وصل نيكولز إلى المستشفى في حالة حرجة بعد أن تعرض للضرب بشكل متكرر باللكمات والركلات والضربات من الهراوة ، وتوفي بعد ثلاثة أيام.

وقالت رئيسة الإطفاء جينا سوت في بيان إن فريق الطوارئ الطبية روبرت لونج وجا مايشيل ساندريدج 'أخفقا في إجراء تقييم مناسب للمريض' عند رؤية نيكولز المصاب بعد دقائق قليلة من توقف الشرطة عن ضربه.

وقال البيان إنه تم إنهاء علاقتهما لانتهاكهما سياسة الإدارة مع ميشيل ويتاكر ، الملازم في الإدارة الذي قادهما إلى مكان الحادث وبقي في السيارة بعد وصولهما.

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