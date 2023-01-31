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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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حمادة النقيب: منتخب مصر لكرة اليد يمتلك أفضل حراس مرمى| فيديو

منتخب مصر لكرة اليد
منتخب مصر لكرة اليد

أكد  حمادة النقيب مدرب حراس مرمى منتخب اليد، أن المنتخب كان يستطيع تحقيق مركز أفضل ولكن القادم أفضل وسنحاول تحقيق نتائج أفضل الفترة المقبلة، وأشار إلى أن المنتخب يمتلك أفضل حراس المرمى، وأن نسبة تصدي حراس مرمى المنتخب هو 34% وجاءوا في المركز الثالث بعد ألمانيا والدنمارك، ولكننا اصطدمنا بأفضل حراس مرمى في البطولة، وقدموا أمامنا مباريات كبيرة جدا، خاصة وأن حراسة المرمى بها توفيق كبير. 

وأوضح حمادة النقيب خلال مداخلة له في برنامج "اخر النهار" تقديم الإعلامي "تامر أمين" المذاع عبر فضائية "النهار" أن منتخب مصر دائما شهير بحراس المرمى، لافتا إلى أنه راضٍ بشكل كبير عن حراس المرمى في المنتخب المصري.

وقال حمادة النقيب أن حارس مرمى المنتخب المصري "الطيار" حارس ممتاز لكنه يلعب الآن بألمانيا، ومشاركاته لم تكن كثيرة لكنه حارس رائع، وأيضا كان لا بد من إعطاء الفرصة للحارس "حميد" لاكتساب الخبرة الدولية والمشاركة بكأس العالم، متابعا أن حراس المرمى بمصر يتمتعون بمستوى رائع على مر التاريخ.

كرة اليد مصر منتخب مصر حراس مرمى حماده النقيب المنتخب المصري

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