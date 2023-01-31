احترس.. ارتفاع الصوديوم يسبب السكتة الدماغية

السكتة الدماغية هى عبارة انسداد أو انفجار وريد الدماغ عندما تتراكم اللويحات في الوريد بالمخ ، يطلق عليها اسم السكتة الدماغية الإقفارية من ناحية أخرى ، عندما يبدأ النزيف من الوريد بسبب انسداد الوريد ، فإنه يسمى السكتة الدماغية النزفية.

ما هو البلاك؟

البلاك مادة لزجة تتراكم في الأوعية الدموية وتسدها. قد يكون هذا بسبب زيادة في الكوليسترول أو المواد الدهنية أو الكالسيوم أو الفيبرين. لكن الصوديوم هو أيضًا سبب آخر ، حيث يمكن أن يؤدي الإفراط فيه إلى سكتة دماغية.



لماذا الصوديوم يسبب السكتة الدماغية؟



يزيد استهلاك الصوديوم الزائد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم . في هذا ، يتدفق الدم مع ضغط كبير في الأوعية الدموية مما يجعلها ضعيفة. وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض ، فإن ارتفاع ضغط الدم يزيد من خطر الإصابة بسكتة دماغية.

من لا يأكل الخبز؟



وفقًا لمركز ، يحتوي الخبز على أعلى مستويات الصوديوم. لذلك ، لتجنب السكتة الدماغية ، يجب على مرضى ارتفاع ضغط الدم عدم تناول الخبز. شريحة واحدة من الخبز تحتوي على حوالي 200 ملغ من الصوديوم.

ابتعد عن السندويشات



يقول مركز السيطرة على الأمراض أن هذا المعدن موجود أيضًا بكثرة في السندويشات. لأنه يحتوي على مكونات مثل شريحتين من الخبز وصلصة الخردل والجبن وما إلى ذلك. داخل كل هذه الأشياء يوجد الصوديوم الذي يسبب السكتة الدماغية.

بيض وعجة

إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم ، فتناول البيض والعجة بكمية خاضعة للرقابة. لأن تناولها يمكن أن يزيد أيضًا من خطر انسداد أو انفجار الوريد الدماغي.

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