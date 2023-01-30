غسيل أسنانك مش نظافة وبس.. أحمي نفسك من 3 أمراض كارثية

يمكن أن تزيد صحة الفم السيئة من خطر الإصابة بفشل القلب والسكتة الدماغية وفقا لدراسة جديدة وقد اكتشف الباحثون أن التهاب الأسنان ، وهو أحد أمراض اللثة ، مرتبط بالتليف الأذيني .

يعتبر تنظيف أسنانك بالفرشاة والخيط بانتظام أمرًا أساسيًا عندما يتعلق الأمر بنظافة الفم الجيدة فهو يمنع مشاكل مثل تسوس الأسنان وأمراض اللثة و حماية قلبك .

ووفقا لموقع express يعد التليف الأذيني هو تندب في أحد أطراف الأذين الأيسر للقلب ويمكن أن يؤدي إلى عدم انتظام ضربات القلب والإصابة بما يسمى الرجفان الأذيني.

وقد يتعرض الأشخاص المصابون بالرجفان الأذيني لخطر أكبر للإصابة بالسكتات الدماغية وحتى قصور القلب ، وكلاهما يمكن أن يكون قاتلاً.

مشاكل القلب

أوضح مؤلف الدراسة Shunsuke Miyauchi أن التهاب اللثة يعد مرتبط بالتهاب طويل الأمد ، ويلعب دورًا رئيسيًا في تطور التليف الأذيني ويسبب الرجفان الأذيني ويمكن أن تسبب البكتيريا الموجودة على اللسان أيضا التهابات خطيرة" في القلب

وقالت المؤلفة المقابلة يوكيكو ناكانو: "تقدم هذه الدراسة دليلاً أساسياً على أن التهاب دواعم السن يمكن أن يؤدي إلى تفاقم التليف الأذيني ويمكن أن يكون عامل خطر جديد قابل للتعديل للرجفان الأذيني".

على الجانب وفقا لموقع أكسبريس قد تساعد العناية الجيدة باللثة في التحكم في الرجفان الأذيني بنفس الطريقة التي يعمل بها تحسين عوامل الخطر الأخرى مثل الوزن ومستويات النشاط والتبغ .

التهاب الأسنان واللثة

تشمل العوامل التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالتهاب الأسنان واللثة ما يلي:

التهاب اللثة

العادات السيئة لصحة الفم

تدخين أو مضغ التبغ

التغيرات الهرمونية ، مثل تلك المتعلقة بالحمل أو انقطاع الطمث

استخدام العقاقير الترويحية ، مثل تدخين الماريجوانا أو vaping

البدانة

التغذية غير الكافية ، بما في ذلك نقص فيتامين سي

علم الوراثة

بعض الأدوية التي تسبب جفاف الفم أو تغيرات اللثة

الحالات التي تسبب نقص المناعة ، مثل اللوكيميا وفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز وعلاج السرطان

أمراض معينة مثل مرض السكري والتهاب المفاصل الروماتويدي وداء كرون.