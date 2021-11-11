أسباب السكتة الدماغية وأعراضها قبل حدوثها بأيام

اسباب السكتة الدماغية واعراضها، أثبتت العديد من الدراسات أن هناك حوالي 32000 حالة وفاة مرتبطة بالسكتة الدماغية في إنجلترا كل عام ، ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ، فإن فرص النجاة من السكتة الدماغية تكون أعلى بكثير إذا حدث العلاج الطبي بسرعة،لذلك نكشف عن أهم التحذيرات من بعض الأعراض التي تنذر بالسكتة الدماغية .

اسباب السكتة الدماغية واعراضها

فقدان مفاجئ أو عدم وضوح الرؤية.

تحدد الأعراض في اختبار FAST معظم السكتات الدماغية ، ولكن في بعض الأحيان يمكن أن تسبب السكتة الدماغية أعراضًا مختلفة يمكن أن تشمل:

شلل كامل في جانب واحد من الجسم.

فقدان مفاجئ أو عدم وضوح الرؤية.

دوخة.

علامات أثناء السير تدل على ظهور مبكر للسكتة الدماغية

بالإضافة إلى العلامات المذكورة أعلاه ، تشير الأبحاث أيضًا إلى أنه إذا لاحظت فقدانًا مفاجئًا للتوازن أثناء المشي ، فقد يكون ذلك علامة مبكرة على ظهور سكتة دماغية بينما نتعثر جميعًا من وقت لآخر ، إذا لاحظت فقدانًا غير عادي للتوازن ، أو إحساسًا بالوخز في ساقيك أثناء المشي ، فقد يحاول جسمك إعطائك علامة تحذير.

وفقًا لـ مايو كلينك ، فإن النوعين الرئيسيين من السكتة الدماغية - الإقفاري والنزيف - يمكن أن يتسبب في صعوبة المشي قبل ظهور أعراض أخرى.

كشفت Mayo Clinic أيضًا أن هذه الأعراض ستشمل على الأرجح فقدانًا مفاجئًا للتوازن أو دوارًا مفاجئًا. قد تتعثر أو تفقد تنسيقك تؤثر غالبية السكتات الدماغية على الألياف الحركية المرتبطة بالحركة ، وفقًا لجين أنستاد ، مشرف العلاج الطبيعي في مركز إعادة التأهيل الحاد في مستشفى سانت فرانسيس التذكاري.

يمكن أن يؤدي ذلك إلى إتلاف أجزاء من جانب واحد من الدماغ ويسبب ضعف الجانب الآخر من الجسم أو حتى شلله - مما يجعل المشي صعبًا أو مستحيلًا.

أوضح أنستاد: "عندما تضع قدمك على الأرض ، تشعر بها. لا يمكنهم ذلك". "إذا كنت لا تشعر بمكان قدمك في الفضاء ، فهذا عجز كبير."

يعتمد مركز السيطرة على الأمراض (CDC) على اختصار FAST عندما يتعلق الأمر بالسكتة الدماغية: الوجه والذراعين والكلام والوقت. هذا يعني أنه يجب على الناس البحث عن علامات تدلي الوجه من جانب واحد ، وذراع واحدة تنجرف إلى أسفل أثناء رفعها ، وخطاب متداخل أو غريب. يعني "الوقت" أنه يجب عليك الاتصال بالرقم 999 على الفور.

ينصح الباحثون الآن بضرورة ذكر فقدان التوازن المفاجئ في الأعراض الأكثر شيوعًا للإصابة بسكتة دماغية ، من أجل اكتشاف العلامة في أسرع وقت ممكن.

قال ميتشل إلكيند ، الرئيس السابق لجمعية القلب الأمريكية (AHA) ، إنه يجب إضافة حرفين إضافيين: B و E ، من أجل "التوازن" و "العيون" ، إلى بداية الاختصار.

قال إلكيند ، وهو أيضًا أستاذ في علم الأعصاب وعلم الأوبئة في جامعة كولومبيا: "الدماغ مسؤول حقًا عن كل ما تفعله. إنه مسؤول عن قدرتك على الحركة ، قدرتك على الكلام ، قدرتك على التفكير ، قدرتك على الرؤية ، قدرتك على الشعور ، السمع ، إلخ.

مصدر المعلومات موقع إكسبريس .

أعراض السكتة الدماغية الصغرى

شعور مفاجئ بالدوخة

اضطراب المشي

مشكلات بصرية

تطور الحول

عدم وضوح الكلام

عدم تناظر جانبي الوجه

شعور بالخدر وضعف في الأطراف

وأكدت دولوفا، انه مع ظهور علامات الجلطة الدماغية الصامتة، من الضروري مراجعة الطبيب المختص، وذلك لإجراء الفحص اللازم، ومعرفة ما إن جلطة دماغية ام أعراض مشابهة.

الوقاية من السكتة الدماغية

وعلقت الدكتورة أمينة دولوفا الأخصائية الروسية، ان هناك علامات لــ الجلطة الدماغية الصامتة، والتي لا تُظهر كما تحدث عند حدوث الجلطة الدماغية الحادة، وتشخص عادة بأثر رجعي استنادا إلى بيانات التصوير المقطعي والتصوير بالرنين المغناطيسي للدماغ.

وأفادت دولوفا، ان هناك علامات تشير إلى الإصابة بالجلطة الدماغية الصامتة والتي تنتج عن اضطراب حاد في الدورة الدموية الدماغية؛ حيث يجب الإلتفات إلى هذه العلامات لتجنب مضاعفات حدوث الجلطة الدماغية.

أعراض السكتة الدماغية العابرة

تعتبر ملاحظة علامات السكتة الدماغية العابرة أمرًا حيويًا في تقليل تأثير المعاناة قدر الإمكان.

وفقًا لـ AHA ، يفقد المريض العادي 1.9 مليون خلية عصبية في المخ كل دقيقة ، وتُترك السكتة الدماغية دون علاج.

ولكل ساعة بدون علاج ، يفقد الدماغ عددًا من الخلايا العصبية كما يفقده في ما يقرب من 3.6 سنة من الشيخوخة الطبيعية.

علاوة على ذلك ، لن تنجح علاجات السكتة الدماغية الإقفارية بعد فترة زمنية معينة. يمكن استخدام دواء يعمل على تكسير الجلطات في محاولة إعادة فتح الشرايين المسدودة ، ولكن يجب إعطاؤه في غضون أربع ساعات ونصف بعد ظهور أعراض السكتة الدماغية.

يمكن أيضًا استخدام علاج جديد يسمى استئصال الخثرة داخل الأوعية الدموية (EVT) للسكتات الدماغية الإقفارية ، ولكن معظم المرضى مؤهلون فقط في غضون ست ساعات بعد ظهور الأعراض ، أو ما يصل إلى 24 ساعة لمرضى محددين. بحلول ذلك الوقت قد يكون متأخرا جدا.

يمكن أن تكون مشاكل التوازن علامة على نوبة نقص تروية عابرة (TIA) ، والمعروفة باسم السكتة الدماغية الصغيرة. في حالة النوبة الإقفارية العابرة ، ستختفي الأعراض بعد بضع دقائق لأن تدفق الدم إلى الدماغ عادة ما يتم حظره لفترة قصيرة فقط ، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض.

ومع ذلك ، هذا لا يعني أنه يجب عليك تجاهل الأعراض، تقول مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) أن النوبة الإقفارية العابرة من المحتمل أن تكون علامة تحذير من حدوث سكتة دماغية في المستقبل وتتطلب رعاية طبية.

في إنجلترا ، تشير التقديرات إلى أن حوالي 30 في المائة من الأشخاص الذين أصيبوا بسكتة دماغية صغيرة سيستمرون في تجربة السكتة الدماغية الإقفارية ، وفقًا لإحصائيات الصحة الحكومية.

أعراض الجلطة الدماغية قبل حدوثها

النساء أكثر عرضة للوفاة من السكتة

نعد النساء أكثر عرضة للوفاة من السكتة الدماغية من الرجال وعلاوة على ذلك ، تزداد المخاطر أثناء الحمل ، عند استخدام حبوب منع الحمل ، عند استخدام العلاج الهرموني أثناء انقطاع الطمث ، وفي حالات الأمراض الهرمونية الأخرى.



إليك أبرز أعراض السكتة الدماغية وفقا لموقع برايت سايد

مشاكل بصرية

بمكن يؤثر ضعف البصر المفاجئ الناجم عن السكتة الدماغية على إحدى العينين أو كلتيهما.

صداع حاد.

يظهر الصداع بشكل مفاجئ ، وأحيانًا يكون مصحوبًا بالأعراض التالية: غثيان وقي

ألم مفاجئ وحاد في الصدر.

يمكن أن يصاحب هذا العرض أيضًا نوبة قلبية. ولكن إذا كان الشخص يعاني أيضًا من الفواق ، فمن المرجح أن يكون سكتة دماغية.

التعب المفاجئ.

يمكن للشخص النشط أن يعاني فجأة من تغيرات في المزاج ، والنعاس ، وعدم الرغبة في فعل أي شيء. علاوة على ذلك ، يمكن للمرأة أن تشعر بالاكتئاب.

فقدان الوعي.

إذا أصيب الشخص بالإغماء ، يصبح وجهه أحمر. كما يمكن أن يحدث ضيق في التنفس وخفقان القلب.

ألم في جانب واحد من الوجه.

من أعراض السكتة الدماغية "النسائية" الآلام الحادة في جانب واحد من الوجه أو الجسم أو في أحد الأطراف.

اختبار السكتة الدماغية

هل السكتة الدماغية تسبب الوفاة

انتشرت في الآونة الأخيرة الوفاة بـ "السكتة الدماغية"، وكان آخرها الفنان محمد نجم، وذلك بعد إصابته بجلطة فى المخ، إضافة إلى إصابته بفشل كلوي، وفي هذا التقرير سنتناول أبرز أعراض الجلطة الدماغية، التي نشرت عبر موقع "مايو كلينك" الطبي.

تحدث السكتة الدماغية عندما ينقطع تدفق الدم إلى جزء من الدماغ أو يقل بشدة، مما يمنع أنسجة الدماغ من الحصول على الأكسجين والمواد الغذائية، وفي غضون دقائق، تموت خلايا الدماغ.

وتعد السكتة الدماغية حالة طبية طارئة، وعلاجها الفوري أمر في غاية الأهمية، حيث قد تؤدى إلى اتخاذ إجراء مبكر إلى الحد من تلف الدماغ والمضاعفات المحتملة.

والخبر السار هو أن السكتات الدماغية يمكن علاجها والوقاية منها، فالآن لا يموت سوى عدد أقل من الأمريكيين بسبب السكتة الدماغية مقارنةً بما كان عليه الحال منذ 15 عامًا، وفقا للموقع.

وبالبحث عن هذه العلامات والأعراض التي تشير إلى الإصابة بالسكتة الدماغية، عليكم بمراقبة وقت بدء العلامات والأعراض، لأنها طول الفترة التي تعاني فيها منها قد ترشدك إلى اتخاذ القرارات الخاصة بعلاجك.

أعراض الجلطة الدماغية قبل حدوثها عند النساء

النساء أكثر عرضة للوفاة من السكتة الدماغية

نعد النساء أكثر عرضة للوفاة من السكتة الدماغية من الرجال وعلاوة على ذلك ، تزداد المخاطر أثناء الحمل ، عند استخدام حبوب منع الحمل ، عند استخدام العلاج الهرموني أثناء انقطاع الطمث ، وفي حالات الأمراض الهرمونية الأخرى.

1. ارتفاع ضغط الدم

يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى مشاكل خطيرة مثل السكتة الدماغية عن طريق إتلاف أعصاب الدماغ أو إضعاف الأوعية الدموية ويؤدي إلى تسرب أو تمزق.

2. مشاكل الرؤية

يمكن أن تتسبب السكتة الدماغية في ضعف الرؤية أو فقدان الرؤية في عين واحدة أو عدم وضوح الرؤية.

3. خدر في جانب واحد من الجسم

من الشائع أن يكون هناك خدر أو ضعف في الوجه، وفي بعض الحالات، يمكن أن يكون هناك شلل على الجانب الآخر من مكان حدوث السكتة الدماغية.

4. التعب

في دراسة، تبين أن الدوار والدوخة عامل مشترك بين المرضى الذين يعانون من السكتة الدماغية.

5. الصداع

أثناء السكتة الدماغية، يتم حظر تدفق الدم إلى الدماغ أو قطعه بسبب انقطاع في مجرى الدم.

يمكن أن يتسبب ذلك في تمزق أو تلف الأوعية مما يؤدي إلى الصداع النصفي المفاجئ أو الصداع.

6. تصلب في آلام الرقبة أو الكتف

يمكن أن يتسبب تمزق الأوعية الدموية في الدماغ في تصلب الرقبة أو الكتف، إذا كنت غير قادر على لمس ذقنك على صدرك فانتقل إلى طبيب على الفور



أعراض الجلطة الدماغية عند الشباب

أعراض الجلطة الدماغية عند الشباب

1- وجود مشاكل في الكلام والفهم:

ربما تعاني من ارتباك قد يحدث بغير وضوح أو تعاني من صعوبة في فهم الكلام.

2- شلل أو خدر الوجه أو الذراع أو الساق:

قد تصاب بخدر مفاجئ، أو ضعف أو شلل بوجهك، أو ذراعك أو ساقك، وخاصةً في جانب واحد من جسمك، لذا عليك بمحاولة رفع كلا ذراعيك فوق رأسك في نفس الوقت، إذا بدأ أحد ذراعيك بالسقوط، فربما تكون مصابًا بسكتة دماغية، وبالمثل، قد يهبط أحد جانبي الفم عند محاولة الابتسام.

3- وجود مشكلة في البصر بعين واحدة أو بكلتا العينين:

قد تعاني فجأة من رؤية ضبابية أو سوداء بإحدى العينين أو كلتيهما، أو ربما تعاني من الرؤية المزدوجة.

4- الصداع:

قد تشير الإصابة بصداع مفاجئ وشديد مصاحبًا بالقيء، أو الدوار أو تغير في الوعي، على أنك مصاب بسكتة دماغية.

5- وجود مشكلة بالمشي:

ربما تسقط أو تشعر بالدوار المفاجئ، أو فقدان التوازن أو التنسيق، أحد أبرز العلامات على معاناتك من جلطة دماغية.



مدة الجلطة الدماغية

مدة الجلطة الدماغية

عادة ما تتطور أعراض السكتة الدماغية بسرعة، ولكن يمكن أن تستغرق أحيانا ساعات أو أيام، لذلك، إذا كنت تعتقد أنك قد تعاني من أي من هذه الأعراض، فمن المهم عدم تجاهلها، حتى إذا كان بعضها لا يبدو خطيرًا للغاية.

مصدر المعلومات موقع هيلثي .

wabmd.

إكسبريس .