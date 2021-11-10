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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة : نوروفيروس خطر جديد.. السكتة الدماغية وعلاقتها بالدهون.. عقار يحمي من كورونا 8 أشهر.. علاج يوقف الترجيع عند الأطفال

نشرة المرأة والصحة
نشرة المرأة والصحة

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، ونقوم بالتطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، وسوف نقوم بعرض أبرزها.

 

نشرة المرأة والصحة 

 

لرفع مناعتك في محاربة الفيروسات.. إليك 5 حيل مجربة
 

هل تعاني من الإنفلونزا  وأمراض الجهاز التنفسي الأخرى إليك علاجات سريعة تساعد على رفع المناعة ومحاربة العدوى والفيروسات  بطرق الطبيعية يقدمها موقع timesofindia.

 

هل يتعارض لقاح إنفلونزا مع كورونا.. ومتى يتم تناوله بأمان
 

مع اقتراب موسم الشتاء يسعى الكثيرون لأخذ لقاح الأنفلونزا  خوفا من الإصابة بنزلات البرد الحادة ولكن هل يتفاعل لقاح الأنفلونزا مع لقاحات فيروس كورونا المختلفة ويسبب مشاكل محتملة .

 

دراسة : مستخدمو السجائر الإلكترونية أكثر عرضة للسكتة الدماغية بنسبة 15%
 

الكثيرين يلجأون إلى السجائر الإلكترونية كنوع من الهروب من أضرار السجائر العادية.. وقد توصلت دراسة علمية أجراها باحثين في نيويورك إلى أن مستخدمي السجائر الإلكترونية قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بسكتة دماغية في منتصف العمر أكثر من المدخنين التقليديين.

 

مشروبات طبيعية تعالج نزلات البرد والإنفلونزا
 

يرغب عدد كبير من الأشخاص في معرفة أهم المشروبات التى تعالج نزلات البرد والإنفلونزا لأنها أسهل وأسرع طريقة فى تقليل مضاعفات المرض الخطيرة وعلاجها بسرعة في ظل تزايد اعداد المصابين بنزلات البرد خلال الفترة الأخيرة.

 

بمكونات طبيعية.. تفتيح المناطق الحساسة شديدة السواد
 

تساعد المكونات الطبيعية على تفتيح المناطق الحساسة شديدة السواد، حيث إن المناطق الحساسة هي من أكثر المناطق عرضة للاسوداد والاحمرار والإصابة ببعض الأمراض الجلدية كونها حساسة أكثر من مناطق الجسم الأخرى كتحت الإبط وبين الفخذين ومنطقة الركبتين .

 

دراسة: النوم مبكرًا يقلل من الإصابة بأمراض القلب بنسبة 25٪
 

لا أحد ينكر فوائد النوم المبكر خلال ساعات الليل، والمعروف بارتباطه بـ ساعة الجسم البيولوجية.. وكشفت دراسة جديدة أجريت مؤخرا من قبل باحثين من جامعة إكستر، أن الذهاب للنوم بين الساعة 10 مساءً و 11 مساءً يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

 

علاج جديد يحمى من فيروس كورونا لمدة 8 أشهر
 

بالرغم من توصل العلماء لعدد كبير من لقاحات كورونا إلا أنها لم تتمكن على القضاء على المرض بشكل كامل خاصة أن فاعليتها تستمر لأربعة أشهر وأعلنت شركة الأدوية الأمريكية ريجينيرون أن العلاج بالأجسام المضادة الصناعية الذي طورته، يقلل خطر الإصابة بـ فيروس كورونا لمدة 8 أشهر بنسبة 81,6 .
 

علاج يوقف الترجيع عند الأطفال.. بالأعشاب والأدوية
 

تبحث أغلب الأمهات عن علاج يوقف الترجيع عند الأطفال، وهي حالة يمكن أن تصيبهم عندما يصابوا بالنزلات المعوية، أو عند الإصابة بالبرد الشديد، ما يؤدي إلى انقباضات في عضلة المعدة التي تقوم بدورها بطرد الطعام من المعدة إلى المريء، وقد يتسبب ترك هذه الحالة عند الأطفال دون علاج إلى الإصابة بالجفاف الشديد لفقدان الطفل السوائل وعدم وصول الغذاء إلى جسمه، لذا يجب الوصول السريع إلى علاج يوقف الترجيع عند الاطفال لتجنب المضاعفات.

 

نوروفيروس.. خطر جديد يجب الحذر منه.. الأعراض والإصابة
 

تفشى فيروس نوروفيروس أواخر 2019، وهو فيروس تسبب في خوف حول العالم بسبب أعراضه الشبيهة بأعراض فيروسات أخرى، وزادت حالات الإصابة بفيروس "نوروفيروس" (Norovirus)  مؤخرا وهو ما زاد من المخاوف مرة أخرى بسببه .

 

السكتة الدماغية وعلاقتها بالدهون.. دراسة تكشف الحقيقة
 

تعتبر زيادة الوزن وتراكم الدهون لها العديد من التأثيرات، وكان آخرهم السكتة الدماغية.. وقد كشفت دراسة جديدة أجراها باحثين من كلية الصحة العامة بجامعة هارفارد إلى أن نوع الدهون يمكن ان يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

 

خطوات خسارة الوزن أثناء ساعات النوم
 

يرغب كثيرون فى معرفة طريقة تساعد على خسارة الوزن وحرق الدهون أثناء النوم خاصة أن الجسم يكون خاملا خلال هذا التوقيت .

 

أعراض الإنفلونزا الموسمية ومتى تكون كورونا.. استاذ صدر يوضح
 

قال الدكتور أيمن السيد سالم، أستاذ ورئيس قسم الصدر بقصر العيني جامعة القاهرة سابقا، إن أعراض الإنفلونزا الموسمية عديدة، وتتمثل في ارتفاع حرارة الجسم بشكل مفاجئ، والإصابة بسعال عادة ما يكون جافًا، وسيلان للأنف، وغثيان، وصداع والتهاب في الحلق، بجانب ألم في العضل والمفاصل.

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