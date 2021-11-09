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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

دراسة: النوم مبكرًا يقلل من الإصابة بأمراض القلب بنسبة 25٪

أهمية النوم مبكرا
أهمية النوم مبكرا وتأثيرها على الساعة البيولوجية للجسم

لا أحد ينكر فوائد النوم المبكر خلال ساعات الليل، والمعروف بارتباطه بـ ساعة الجسم البيولوجية.. وكشفت دراسة جديدة أجريت مؤخرا من قبل باحثين من جامعة إكستر، أن الذهاب للنوم بين الساعة 10 مساءً و 11 مساءً يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

 

أهمية النوم مبكرا وتأثيرها على الساعة البيولوجية للجسم


ووجد العلماء أن هناك صلة بين أوقات النوم المبكرة والحد من الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية ، خاصة عند النساء ، وذلك بخلاف الأشخاص المعتادين على السهر لوقت متأخر من الليل، وفقا لما نشر في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية .
 

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وتابع الباحثون، إن الذهاب إلى النوم بعد منتصف الليل قد يضر بصحة القلب، وتقل احتمالية رؤية الناس لضوء الصباح ، مما يؤدي إلى تعطيل ساعة الجسم البيولوجية الطبيعية، وفحصت بيانات أكثر من 88 ألف بالغ بريطاني تتراوح أعمارهم بين 43 و 74 عاما.

وجاءت نتائج الدراسة بعدما ارتدى المشاركون أجهزة تعقب للمعصم لمدة أسبوع راقبت وقت نومهم واستيقاظهم ، كما أجابوا على أسئلة حول أنماط حياتهم، تمت مقارنة ذلك بسجلاتهم الطبية على مدى خمس سنوات والتي توضح بالتفصيل حالات أمراض القلب والنوبات القلبية والسكتة الدماغية وفشل القلب.

ووجد البحث، أن أقل معدل لمشاكل القلب كان لدى أولئك الذين ينامون بين الساعة 10 مساءً و 10.59 مساءً كل ليلة؛ حيث الأشخاص الذين ذهبوا إلى الفراش بعد منتصف الليل لديهم فرصة أكبر بنسبة 25 في المائة للإصابة بمشاكل في القلب.

وخلص البحث ، الذي نُشر في مجلة القلب الأوروبية ، إلى أن تشجيع الناس على الحفاظ على وقت نوم منتظم يمكن أن يساعد في الوقاية من حالات الإصابة بأمراض القلب "بأقل تكلفة ممكنة".

 

أهمية النوم مبكرا وتأثيرها على الساعة البيولوجية للجسم



قال المؤلف الرئيسى الدكتور ديفيد بلانز: أن "الجسم لديه ساعة داخلية تعمل على مدار 24 ساعة ، تسمى إيقاع الساعة البيولوجية ، والتي تساعد على تنظيم الأداء البدني والعقلي، تشير النتائج إلى أن النوم المبكر أو المتأخر قد يكون أكثر عرضة لتعطيل ساعة الجسم ، مع عواقب سلبية على صحة القلب والأوعية الدموية."

ووجدت الدراسة، أن العلاقة بين وقت النوم وخطر الإصابة بأمراض القلب كانت أقوى بين النساء ، والتي قد تكون بسبب الاختلافات الهرمونية وانقطاع الطمث؛ حيث أن الرجال الذين ظلوا مستيقظين بعد منتصف الليل لم يعانوا من آثار سيئة ، على الرغم من أن أولئك الذين ذهبوا إلى الفراش قبل الساعة العاشرة مساءً كانوا أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب.

وأوضح الدكتور بلانز: أنه قد يمكن للاختلاف بين الجنسين ان يحدد كيفية استجابة نظام الغدد الصماء اضطراب في إيقاع الساعة البيولوجية. "بدلاً من ذلك ، يمكن أن يكون السن الأكبر للمشاركين في الدراسة عاملاً مربكًا لأن خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية لدى النساء يزيد بعد انقطاع الطمث، مما يعني أنه قد لا يكون هناك اختلاف في قوة الارتباط بين النساء والرجال." 

والحصول على قسط كافٍ من النوم مهم لصحتنا العامة وكذلك صحة القلب والدورة الدموية ، ويجب أن يهدف معظم البالغين إلى النوم من سبع إلى تسع ساعات كل ليلة، ولكن النوم ليس العامل الوحيد الذي يمكن أن يؤثر على صحة القلب. من المهم أيضًا أن تنظر إلى نمط حياتك مثل معرفة الأرقام الخاصة بك مثل ضغط الدم ومستويات الكوليسترول ، والحفاظ على وزن صحي وممارسة الرياضة بانتظام ، وتقليل تناول الملح والكحول ، وتناول نظام غذائي متوازن يمكن أن يساعد أيضًا في الحفاظ على صحة قلبك. 

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