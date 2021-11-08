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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احذر منها.. تعرف على مخاطر النوم أثناء الجلوس

النوم أثناء الجلوس
النوم أثناء الجلوس

هل سبق لك أن دخلت في نوم عميق أثناء العمل على جهاز الكمبيوتر أو سطح المكتب؟.. أشخاص كثيرون يفعلون هذه العادة اللاإرادية بقدر ما هو مريح، الا انا تسبب بعد ذلك ألم شديد في الظهر، وتيبس في رقبتك وكتفيك، لذلك حذرت مجموعة من التقارير الطبية من النوم أثناء الجلوس لأسباب عديدة.

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ووفقا لموقع times of India، نستعرض مخاطر النوم أثناء الجلوس.

قال الخبراء أن قد يكون النوم أثناء الجلوس مريحًا ولكن يمكن أن يؤدي إلى تيبس المفاصل وآلام الظهر، ويمكن أن يتسبب عدم الحركة وفي وضع واحد في حدوث آلام في الظهر والجسم، مما قد يؤدي إلى تدمير وضعياتنا أيضًا.

كما يمكن أن يؤدي عدم الحركة أيضًا إلى تيبس المفاصل وقد يكون له تداعيات مؤلمة، ويعتبر التمدد طريقة رائعة لتحسين المرونة والوضعية ومنع تصلب المفاصل. في حين أن الاستلقاء على السرير للنوم قد يساعدنا على تمديد أطرافنا ومفاصلنا ، فإن النوم أثناء الجلوس يمكن أن يضعف الدورة الدموية ويقيد الحركات، مما يؤدي إلى مزيد من المضاعفات.

كما حذر الأطباء من تجلط الأوردة العميقة، وهو نتيجة محتملة للجلوس لساعات طويلة
بصرف النظر عن المشاكل قصيرة المدى، فإن النوم أثناء الجلوس يمكن أن يجعلك أيضًا أكثر عرضة للتخثر الوريدي العميق، والذي يحدث عندما تتشكل جلطة دموية، تُعرف أيضًا باسم الجلطة، في واحد أو المزيد من الأوردة العميقة في جسمك، وخاصة الساقين. يمكن أن تكون نتيجة سلبية لساعات طويلة من النوم في وضع واحد أو النوم أثناء الجلوس ، بدون حركات على الإطلاق.

الأعراض الرئيسية لتجلط الأوردة العميقة 

- تورم وألم في عضلات الربلة أو الكاحل أو القدم
- ‏ جلد محمر ودافئ ناتج عن التهاب
- ‏ ألم مفاجئ في الكاحل أو القدم

الجلوس تجلط الأوردة العميقة الأوردة العميقة تخثر الوريدي العميق جلطة دموية

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