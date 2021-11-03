عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

السعال الليلي.. أسباب الإصابة به.. أطعمة تزيد إفراز البلغم احذريها.. 4 علاجات منزلية فعّالة للتخلص منه

صدى البلد

لو بتعاني من السعال الليلي.. أطعمة تزيد إفراز البلغم احذريها

4 علاجات منزلية فعّالة للتخلص من السعال

عادة غير متوقعة أثناء النوم تزيد السعال ليلاً 

 

يعد السعال الليلي مرض شائع  بين مرضى الربو ويجعل الإنسان لايستطيع النوم بسببه.. إذا كنت ممن يعانون من إزعاج السعال الليلي خاصة بسبب زيادة إفراز المخاط  إليك أبرز أسباب الإصابة به وأهم الأطعمة التى تزيد إفراز المخاط وعلاجات سريعة من مطبخك تخلصك منه .

 

ووفقا لموقع “إكسبريس” فسرت مؤسسة النوم سر الإزعاج الذي يسببه السعال للإنسان حيث إنه لإزالة المخاط والأجسام الغريبة من القصبة الهوائية وصندوق الصوت والرئتين عندما تكون مريضا، فقد يتفاقم السعال لديك في الليل بسبب التنقيط الأنفي الخلفي.

وأوضح الموقع: أن التنقيط الخلفي هو عملية تسيل فيها الإفرازات في مؤخرة الحلق بدلا من خروجها من الأنف، وعادة ما يصاحب هذه الحالة الإصابة بالإنفلونزا ونزلات  والحساسية والتهابات الجيوب الأنفية.

وكشف خبراء النوم  أن الاستلقاء على الظهر قد يؤدي إلى تفاقم التنقيط الأنفي الخلفي، وهو ما قد يكون السبب وراء زيادة سوء السعال الليل، وعادة ما يختفي من تلقاء نفسه في غضون ثلاثة إلى أربعة أسابيع، ولكن هناك بعض الأشياء التى تسرع الشفاء منه من بينها الحصول على قسط كبير من الراحة خاصة إذاكان السبب في الإصابة به هو نزلة برد أو إنفلونزا

 

أطعمة تزيد  إفراز المخاط

على الجانب الآخر أليك أطعمة عديدة تسبب إفراز المخاط الزائد، عليك تناولها باعتدال فستجدين نفسك بدأت تشعرين بتحسن بعد أسبوع من تعديل نظامك الغذائي.
وإليك أبرز تلك الاطعمه توقفى عن تناولها بكثافة فورا يقدمها موقع powerofpositivity
1. الحليب والأجبان 

يحتوي الجبن والحليب واللبن وجميع منتجات الألبان الأخرى على جزيئات الكازين التي تزيد من إفرازات المخاط. لذلك ، يعني استهلاك الكثير من منتجات الألبان أنه سيكون هناك المزيد من المخاط في الحلق والجيوب الأنفية . بشكل عام ، يعد اللاكتوز سيئًا جدًا لإنتاج المخاط. جرب استبدال الحليب الموجود في القهوة أو الكابتشينو ببدائل الألبان مثل اللوز.

2. السكر
بقدر ما تحب الأطعمة السكرية ، يجب أن تكون على دراية بحقيقة أن السكريات هي واحدة من تلك الأطعمة التي تسبب المخاط في جسمك . حتى السكر في القهوة أو الشاي في خطر جعل جسمك ينتج المزيد من المخاط  يمكنك استخدام المزيد من الفاكهة ، والتي تعد مصدرًا طبيعيًا للسكر.

3. اللحوم والزيت
 إذا كنت مصابًا بالإنفلونزا ، فمن الجيد تجنب أي نوع من اللحوم أو الأسماك لأنها ستجعل إفراز المخاط أسوأ. على المدى الطويل ، حاول أن تقتصر وجباتك اللحمية على عدة وجبات أسبوعيًا بدلًا من تناول اللحوم يوميًا .
4. الصويا
إذا كنت تبحث عن بديل منتجات الألبان أو اللحوم ، فحاول الابتعاد عن المنتجات القائمة على فول الصويا، مثل حليب الصويا.


 5 علاجات طبيعية

عدوى شديدة .. تجنب أسباب السعال الديكي عند الأطفال

أعراض السعال الديكي على طفلك .. راقبيها


 وبجانب الأطعمة السابقة التى تزيد من إفراز المخاط إليك  5 علاجات طبيعية يمكنك تجربتها للسعال، وذلك طبقًا لما قدمه موقع "timesofindia"...


العسل علاج منزلي مجرب ومختبر للبرد والسعال، يمكن أن تساعد مضادات الأكسدة وخصائصها المضادة للميكروبات والالتهابات في تهدئة التهاب الحلق، وكشفت دراسة حديثة أن العسل أفضل من الأدوية التي لا تحتاج إلى وصفة طبية لعلاج البرد والسعال، اخلطي ملعقتين صغيرتين من العسل في شاي الأعشاب أو الماء الدافئ والليمون واشربه مرتين يوميًا للحصول على نتيجة فعالة.


ويمكن لغرغرة المياه المالحة أن تهدئ حكة الحلق وتقلل من تراكم المخاط في الرئتين والممرات الأنفية، كل ما عليك فعله هو خلط ربع ملعقة صغيرة من الملح في كوب من الماء الدافئ والغرغرة بها عدة مرات في اليوم للراحة السريعة .
يمكن للخصائص المضادة للالتهابات في الزنجبيل إرخاء الأغشية في الشعب الهوائية وتقليل مشكلة السعال، ويعد شرب شاي الزنجبيل أو تناول عصير الزنجبيل مع العسل والفلفل الأسود أحد أكثر العلاجات فعالية لعلاج السعال.
يحتوي النعناع على مركب يسمى المنثول ، والذي يمكنه تخدير النهايات العصبية في الحلق التي تتهيج بسبب السعال، يمكن أن يخفف الألم وتهيج الحلق إلى جانب ذلك ، يعتبر تناول شاي النعناع 2-3 مرات يوميًا الطريقة الأكثر فعالية لتقليل مشكلة السعال، يمكنك أيضًا استخدام زيت النعناع كعلاج عطري.
 

السعال إزعاج السعال إزعاج السعال الليلي علاجات منزلية السعال ليلا

ترشيحاتنا

في ذكرى رحيل مريم فخر الدين.. قصة دخولها الإسلام بعد تعلم المسيحية

مقارنة بين نيسان سنترا وبيجو 301 موديل 2022.. أيهما الأفضل؟

نشرة أخبار العالم.. أمريكا تحذر من السفر إلى إثيوبيا.. مصر تطالب بتحقيق فوري في إطلاق النار على جنودها بإفريقيا الوسطى

ياسمينا العلواني : أحلام تخلفني .. وهذا ما حدث لي مع أحمد حلمي ونجوى كرم

خدمات | 4 نصائح للمواطنين أثناء تخفيضات الجمعة البيضاء.. أسعار العملات العربية والأجنبية.. مواقيت الصلاة ومواعيد المباريات اليوم الأربعاء

أخبار الفن| الحالة الصحية لـ سهير البابلي.. هيفاء وهبي في بورسعيد.. رسالة حزينة من ميرفت أمين.. حقيقة زواج شقيق هيثم أحمد زكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جريمة شرف.. مفاجأة في جريمة الساطور بالإسماعيلية: علاقة آثمة مع شقيقة وزوجة الجاني

زوجتي لا تعاشرني إلا بـ 50 جنيهاً.. رد صادم من مبروك عطية

قرارات حكومية عاجلة بشأن كورونا

وفاة الضحية الثانية في حادث الساطور بالإسماعيلية

تفريغ كاميرات حادث ذبح شخص بوسط مدينة الإسماعيلية

شاهد عيان يكشف سبب عدم تدخل الأهالي لإنقاذ ضحية حادث الإسماعيلية.. فيديو

تعددت الروايات... شهود عيان يروون تفاصيل جديدة في حادث ذبح قتيل الإسماعيلية

إثيوبيا تعلن الطوارئ.. أمريكا تدعو رعاياها لمغادرة البلاد.. وآبي أحمد للإثيوبيين: استعدوا للمحنة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور محافظ بورسعيد.. هيفاء وهبي تحيي حفلاً غنائيًا ساهرًا في بور فؤاد|شاهد

بكين تستعد للطوارئ.. لماذا تدعو الحكومة الصينية الشعب إلى تخزين احتياجاته؟

فلسطين تنكس الأعلام.. لماذا ترفض بريطانيا تصحيح الخطأ في ذكرى وعد بلفور المشؤوم؟

في ذكرى وفاته الـ17.. إنجازات حكيم العرب والأب المؤسس للإمارات الشيخ زايد آل نهيان تتحدث

فيديو

فيديوجراف.. كيف ظهر محمد رمضان في حفله بالسعودية؟

طرده من نادي الزمالك وذكرياته في إمبابة.. ماذا قال أوس أوس لصاحبة السعادة

تصرف مخجل.. تحويل مسجد إلى كوافير حريمي في الإسماعيلية.. فيديو جراف

جورج وسوف: السعودية تشهد تطورا ثقافيا كبيرا بموسم الرياض ..فيديو

المزيد

ساحة رأي

محمود عشيش يكتب : تنسيقية شباب الأحزاب وأمل جديد

ضياء العطيفي يكتب : الميراث الحائر للمتحول الجنسي

كريمة أبو العينين تكتب : معاقة عاطفيا

هدى عامر تكتب: زيارة 50 دولة من دون طائرة!

شيركو حبيب يكتب: قيمة رفع الطوارئ عقب تحقيق الأمن

أحمد فرغلي رضوان : ريش ..الرسالة تأخرت!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المفكر لا يموت

د. ماريان جرجس

أمل الصغيرة تصل إنجلترا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «احذروا الكذب» و«تحروا الصدق»

اﻟﻤﺰﻳﺪ