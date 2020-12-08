علاج الكحة وكتمة النفس .. بالعسل والتمارين

أسرع طريقة للتخلص من ضيق التنفس





قد يجعلنا السعال الجاف والمستمر، نحتاج إلى أسرع طريقة للتخلص من ضيق التنفس ، وذلك عبر استخدام العديد من العلاجات المختلفة، وتشمل :





1- قطرات سعال المنثول :





تتوفر قطرات المنثول للسعال في معظم الصيدليات. تحتوي هذه المستحلبات العلاجية على مركبات من عائلة النعناع. لها تأثير تبريد قوي يهدئ الأنسجة المتهيجة ويخفف من رد فعل السعال، لذا فهي أسرع طريقة للتخلص من ضيق التنفس





2- التكيف :





ويمكن للمكيف ان يضيف الرطوبة إلى الهواء- وهو أمر شائع في المنازل الساخنة- أن يؤدي إلى تفاقم التهاب أنسجة الحلق، لذا عليكم تجربة استخدام مرطب في غرفة نومكم ليلًا تجعلكم أكثر راحة ويساعدك على الشفاء بشكل أسرع.





3- حساء أو مرق أو شاي أو أي مشروب ساخن آخر :





طريقة للتخلص من ضيق التنفس وتساعد السوائل الدافئة مثل الحساء والشاي على إضافة الرطوبة وتوفير الراحة الفورية لالتهاب الحلق، وتساعد السوائل الدافئة أيضًا في الحفاظ على رطوبة الحلق و





4- تجنب المهيجات :

أسرع طريقة للتخلص من ضيق التنفس عبر تجنب المهيجات الشائعة، وتشمل : عندما تدخل المهيجات إلى الجهاز التنفسي ، يمكن أن تؤدي إلى رد فعل السعال وإبطاء عملية الشفاء، لذا فإنالمهيجات الشائعة، وتشمل :





الدخان

العطور

اللقاح

مستحضرات التنظيف

شعر الحيوانات الأليفة





5- العسل :

يعتبر أسرع طريقة للتخلص من ضيق التنفس الناتج عن السعال المستمر . يحتوي العسل على خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في تقليل التهاب الحلق، يمكن أن يساعد أيضًا في تكسير المخاط وتسكين التهاب الحلق، لذا فإن تناول العسل إلى كوب من الشاي الدافئ أو الماء الدافئ بالليمون





6- الغرغرة بالماء المالح :

تعمل المياه المالحة على تلطيف الأنسجة الملتهبة وتعزز الشفاء، لذا قومي بخلط نصف ملعقة صغيرة من الملح في كوب سعة 8 أكواب من الماء الدافئ، ثم قم بإمالة رأسك للخلف وتغرغر برفق لمدة 30 ثانية ، ثم ابصق. لا تبتلع الماء المالح أبدًا.





7- الأعشاب :

لأعشاب أيضًا ان تكون مليئة بمضادات الأكسدة ، والتي يمكن أن تساعد في تعزيز جهاز المناعة لديك. العديد من الأعشاب لها خصائص مضادة للالتهابات قد تساعد في تقليل التورم في الحلق ، ويمكن ل





أسرع طريقة للتخلص من ضيق التنفس ، و تشمل الأعشاب المستخدمة في علاج السعال وضيق التنفس الجاف ما يلي: يمكنك إضافة الأعشاب إلى نظامك الغذائي عن طريق تخميرها في شاي أو إضافتها إلى وصفاتك المفضلة، وهي، و





الزعتر

النعناع

الكركم

الثوم

حلوى الخطمي





8- الفيتامينات :

الفيتامينات هي مركبات عضوية يحتاجها جسمك ليعمل بشكل صحيح. تستخدم الفيتامينات المختلفة أغراضًا مختلفة، وعلى سبيل المثال ، يلعب فيتامين سي دورًا مهمًا في جهاز المناعة لديك.





9- شرب الكثير من السوائل :

إذا كنت تعاني من سعال جاف ، فإن السوائل هي أسرع طريقة للتخلص من ضيق التنفس ؛ حيث سيساعدك البقاء رطبًا على ضمان بقاء الحلق رطبًا حتى يتمكن من التعافي بشكل صحيح.





10- البروميلين :

البروميلين وهو إنزيم موجود في الأناناس. له خصائص قوية مضادة للالتهابات قد تساعد في تقليص أنسجة الحلق المتورمة والمتهيجة، مما يجعلها أسرع طريقة للتخلص من ضيق التنفس.





وقد يساعد البروميلين أيضًا في تكسير المخاط. يمكنك الحصول على جرعة صغيرة من البروميلين عبر تناول كوب من عصير الأناناس.





11- البروبيوتيك :