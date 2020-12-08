علاج الكحة وكتمة النفس .. بالعسل والتمارين

في بعض الأحيان نحتاج في فصل الشتاء إلى علاج الكحة وكتمة النفس، والذي يحدث بسبب انخفاض درجة الحرارة والإصابة بالتهاب اللوزتين أو التهاب الرئة ونزلات البرد والإنفلونزا والتي تعد شائعة في هذا الفصل بالتحديد، مما يتسبب في سيلان الأنف مما يجعلنا بحاجة لـ علاج الكحة وكتمة النفس، وهو ما سنرصده في السطور التالية.
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أسرع طريقة للتخلص من ضيق التنفس
قد يجعلنا السعال الجاف والمستمر، نحتاج إلى أسرع طريقة للتخلص من ضيق التنفس، وذلك عبر استخدام العديد من العلاجات المختلفة، وتشمل :
1- قطرات سعال المنثول :
تتوفر قطرات المنثول للسعال في معظم الصيدليات. تحتوي هذه المستحلبات العلاجية على مركبات من عائلة النعناع. لها تأثير تبريد قوي يهدئ الأنسجة المتهيجة ويخفف من رد فعل السعال، لذا فهي أسرع طريقة للتخلص من ضيق التنفس.
2- التكيف :
ويمكن للمكيف ان يضيف الرطوبة إلى الهواء- وهو أمر شائع في المنازل الساخنة- أن يؤدي إلى تفاقم التهاب أنسجة الحلق، لذا عليكم تجربة استخدام مرطب في غرفة نومكم ليلًا تجعلكم أكثر راحة ويساعدك على الشفاء بشكل أسرع.
3- حساء أو مرق أو شاي أو أي مشروب ساخن آخر :
وتساعد السوائل الدافئة مثل الحساء والشاي على إضافة الرطوبة وتوفير الراحة الفورية لالتهاب الحلق، وتساعد السوائل الدافئة أيضًا في الحفاظ على رطوبة الحلق و طريقة للتخلص من ضيق التنفس.
4- تجنب المهيجات :
عندما تدخل المهيجات إلى الجهاز التنفسي ، يمكن أن تؤدي إلى رد فعل السعال وإبطاء عملية الشفاء، لذا فإن أسرع طريقة للتخلص من ضيق التنفس عبر تجنب المهيجات الشائعة، وتشمل :
الدخان
العطور
اللقاح
مستحضرات التنظيف
شعر الحيوانات الأليفة
5- العسل :
يحتوي العسل على خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في تقليل التهاب الحلق، يمكن أن يساعد أيضًا في تكسير المخاط وتسكين التهاب الحلق، لذا فإن تناول العسل إلى كوب من الشاي الدافئ أو الماء الدافئ بالليمون يعتبر أسرع طريقة للتخلص من ضيق التنفس الناتج عن السعال المستمر.
6- الغرغرة بالماء المالح :
تعمل المياه المالحة على تلطيف الأنسجة الملتهبة وتعزز الشفاء، لذا قومي بخلط نصف ملعقة صغيرة من الملح في كوب سعة 8 أكواب من الماء الدافئ، ثم قم بإمالة رأسك للخلف وتغرغر برفق لمدة 30 ثانية ، ثم ابصق. لا تبتلع الماء المالح أبدًا.
7- الأعشاب :
العديد من الأعشاب لها خصائص مضادة للالتهابات قد تساعد في تقليل التورم في الحلق، ويمكن للأعشاب أيضًا ان تكون مليئة بمضادات الأكسدة ، والتي يمكن أن تساعد في تعزيز جهاز المناعة لديك.
يمكنك إضافة الأعشاب إلى نظامك الغذائي عن طريق تخميرها في شاي أو إضافتها إلى وصفاتك المفضلة، وهي أسرع طريقة للتخلص من ضيق التنفس، وتشمل الأعشاب المستخدمة في علاج السعال وضيق التنفس الجاف ما يلي:
الزعتر
النعناع
الكركم
الثوم
حلوى الخطمي
8- الفيتامينات :
الفيتامينات هي مركبات عضوية يحتاجها جسمك ليعمل بشكل صحيح. تستخدم الفيتامينات المختلفة أغراضًا مختلفة، وعلى سبيل المثال ، يلعب فيتامين سي دورًا مهمًا في جهاز المناعة لديك.
9- شرب الكثير من السوائل :
إذا كنت تعاني من سعال جاف ، فإن السوائل هي أسرع طريقة للتخلص من ضيق التنفس؛ حيث سيساعدك البقاء رطبًا على ضمان بقاء الحلق رطبًا حتى يتمكن من التعافي بشكل صحيح.
10- البروميلين :
البروميلين وهو إنزيم موجود في الأناناس. له خصائص قوية مضادة للالتهابات قد تساعد في تقليص أنسجة الحلق المتورمة والمتهيجة، مما يجعلها أسرع طريقة للتخلص من ضيق التنفس.
وقد يساعد البروميلين أيضًا في تكسير المخاط. يمكنك الحصول على جرعة صغيرة من البروميلين عبر تناول كوب من عصير الأناناس.
11- البروبيوتيك :
البروبيوتيك هي بكتيريا صحية يمكنها تحسين بكتيريا الأمعاء، لا يحافظ التوازن الصحي البكتيريا على صحة أمعائك فحسب، بل يقوي أيضًا جهاز المناعة لديك حتى تتمكن من محاربة العدوى، لذا فإن الحصول عليه أسرع طريقة للتخلص من ضيق التنفس .
أسباب ضيق التنفس مع كحة
ومن أسباب ضيق التنفس مع كحة انه خلال موسم البرد والإنفلونزا ، يميل السعال إلى أن يكون رطبًا ( منتج ) لأن رئتيك تمتلئان بالمخاط.،غالبًا ما يتحول السعال الرطب إلى سعال جاف لا ينتج عنه مخاط الأمر الذي يؤدي إلى ضيق التنفس.
في أغلب الأحيان ، يكون من أسباب ضيق التنفس مع كحة السعال الجاف ناتجًا عن فيروس الإنفلونزا، وليس من غير المألوف أن يستمر السعال الجاف لأسابيع بعد الزكام أو الأنفلونزا .
ويضاعف موسم البرد والإنفلونزا حقيقة أن أنظمة التدفئة المنزلية يمكن أن تسبب في جفاف الهواء، وهي أحد أبرز أسباب ضيق التنفس مع كحة، ويمكن أن يؤدي استنشاق الهواء الجاف إلى تهيج الحلق وإطالة وقت الشفاء، وتشمل الأسباب الشائعة الأخرى اسباب ضيق التنفس مع كحة ما يلي:
1- الربو:
يؤدي الربو إلى تضخم الشعب الهوائية وتضيقها، يمكن أن يكون أحد أسباب ضيق التنفس مع كحة جاف وصفير خلال الشهيق والزفير.
2- اضطراب الارتجاع المعدي المريئي (GERD):
ويعتبر اضطرابا الارتجاع المعدي المريئي هو أحد أسباب ضيق التنفس مع كحة، وذلك لأنه نوع من الارتجاع الحمضي المزمن الذي يمكن أن يتسبب في تلف المريء. يمكن أن يؤدي تهيج المريء إلى رد فعل السعال.
ويعتبر اضطرابا الارتجاع المعدي المريئي هو أحد أسباب ضيق التنفس مع كحة، وذلك لأنه نوع من الارتجاع الحمضي المزمن الذي يمكن أن يتسبب في تلف المريء. يمكن أن يؤدي تهيج المريء إلى رد فعل السعال.
3- سيلان الأنف :
يعتبر سيلان الأنف من أعراض نزلات البرد والحساسية الموسمية ، يقطر المخاط من الجزء الخلفي من الحلق ، وينشط منعكس السعال،
يعتبر سيلان الأنف من أعراض نزلات البرد والحساسية الموسمية ، يقطر المخاط من الجزء الخلفي من الحلق ، وينشط منعكس السعال،
يمكن أن تؤدي الحساسية والمهيجات الموجودة في الهواء ان تكون احد أسباب ضيق التنفس مع كحة وإطالة وقت الشفاء أو التسبب في زيادة إفراز المخاط، تشمل المهيجات الشائعة الدخان وحبوب اللقاح وشعر الحيوانات الأليفة.
4- الأدوية :
وهناك بعض الأدوية التي يمكن ان تكون احد أسباب ضيق التنفس مع كحة، ومن أبرز هذه الأدوية، مثل إنالابريل (Vasotec) و يسينوبريل (Prinivil، Zestril)، هي العقاقير التي تسبب السعال الجاف المزمن في حوالي 20 في المئة من الناس.
وهناك بعض الأدوية التي يمكن ان تكون احد أسباب ضيق التنفس مع كحة، ومن أبرز هذه الأدوية، مثل إنالابريل (Vasotec) و يسينوبريل (Prinivil، Zestril)، هي العقاقير التي تسبب السعال الجاف المزمن في حوالي 20 في المئة من الناس.
5- السعال الديكي:
ومن أبرز أسباب ضيق التنفس مع كحة السعال الديكي، وهو عدوى الجهاز التنفسي المعدية التي تسبب سعال جاف مميز مع صوت صفير أثناء التنفس وعدم القدرة على الحصول على الهواء بشكل كافي.
ومن أبرز أسباب ضيق التنفس مع كحة السعال الديكي، وهو عدوى الجهاز التنفسي المعدية التي تسبب سعال جاف مميز مع صوت صفير أثناء التنفس وعدم القدرة على الحصول على الهواء بشكل كافي.
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اسرع طريقة للتخلص من ضيق التنفس
ويبحث الكثير عن أسرع طريقة للتخلص من ضيق التنفس، والذي يسبب السعال الجاف، حيث هناك مجموعة متنوعة من الحلول المتاحة في الصيدليات لعلاج هذه الازمة، وإذا كنت تريد تخطي عيادة الطبيب لعلاج ضيق التنفس الناتج عن السعال الجاف في المنزل ، ففكر في العلاجات التالية، وتشمل:
1- مزيلات الاحتقان :
تُعد مزيلات الاحتقان من الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية (OTC) التي تعالج احتقان الأنف والجيوب الأنفية، وهي تعتبر أسرع طريقة للتخلص من ضيق التنفس .
عندما تصاب بفيروس ، مثل نزلات البرد ، تتضخم بطانة أنفك ويمنع مرور الهواء، تعمل مزيلات الاحتقان عن طريق تضييق الأوعية الدموية في الأنف ، مما يقلل من تدفق الدم إلى الأنسجة المتورمة، ومع انحسار التورم ، يصبح التنفس أسهل، لذا يمكن ان تساعد مزيلات الاحتقان أيضًا في الحد من الشعور بضيق التنفس .
أوصى الأطباء أن الأطفال تحت سن 12 لا يجب ان يحصلوا على مضادات الاحتقان لما تتسبب به من آثار جانبية خطيرة، لذا لا يجب ان يتم إعطاء مزيلات الاحتقان للأطفال دون سن الثانية لعدم حدوث المضاعفات الخطيرة، مثل : النوبات وسرعة ضربات القلب.
2- مثبطات السعال والبلغم :
على الرغم من أن الصيدليات تصرف مجموعة متنوعة من الادوية، إلا أنه يوجد حقًا نوعان فقط من أدوية السعال المتاحة بدون وصفة طبية، وهي مثبطات السعال (مضادات السعال) على تهدئة السعال عن طريق منع رد فعل السعال، وهذا مفيد للسعال الجاف المؤلم أو الذي يبقيك مستيقظًا في الليل.
أما عن الأدوية الأخرى هو طارد للبلغم أفضل السعال الرطب؛ حيث إنها تعمل عن طريق تخفيف المخاط في مجرى الهواء لديك حتى تتمكن من السعال بسهولة أكبر.
علاج كتمة بالصدر وضيق تنفس
ويمكن علاج كتمة بالصدر وضيق تنفس ببعض العادات البسيطة، وهي حالة غير مريحة تجعل من الصعب إدخال الهواء بالكامل إلى رئتيك. يمكن أن تضر بصحة القلب والرئتين وغيرها من الأعضاء الحيوية في الجسم.
وقد يعاني بعض الأشخاص من ضيق في التنفس فجأة لفترات زمنية قصيرة ويمكن ان تستمر لعدة أسابيع أو أكثر، لذا فقد يلجأ إلى البحث عن علاج كتمة بالصدر وضيق تنفس، والتغلب على أعراضها.
ويمكن القيام بعدة تغييرات في نمط الحياة لـ علاج كتمة بالصدر وضيق تنفس في المنزل، وتتضمن التغييرات في نمط الحياة التي يمكنك إجراؤها للمساعدة في منع ضيق التنفس ما يلي:
1- الإقلاع عن التدخين والابتعاد عن دخان التبغ .
2- تجنب التعرض للملوثات والمواد المسببة للحساسية والسموم البيئية.
3- فقدان الوزن إذا كنت تعاني من السمنة أو زيادة الوزن .
4- تجنب الجهد المبذول و الصعود على السلالم الطويلة .
5- الحفاظ على صحتك من خلال تناول الطعام الصحي، والحصول على قسط كافٍ من النوم.
6- استشارة الطبيب لأية مشكلات طبية أساسية
7- اتباع خطة العلاج الموصى بها لأي مرض أساسي، مثل : الربو أو مرض الانسداد الرئوي المزمن أو التهاب الشعب الهوائية.
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علاج ضيق التنفس بالعسل
يحتوي العسل على خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في تقليل التهاب الحلق، يمكن أن يساعد أيضًا في تكسير المخاط وتسكين التهاب الحلق، لذا فإن تناول العسل إلى كوب من الشاي الدافئ أو الماء الدافئ بالليمون يعتبر فعال في علاج ضيق التنفس بالعسل الناتج عن السعال المستمر.
والعديد من الأعشاب لها خصائص مضادة للالتهابات قد تساعد في تقليل التورم في الحلق، ويمكن إضافة العسل مع الأعشاب كـ الزعتر، النعناع، الكركم، الثوم، لما تحتويه من مضادات الأكسدة ، والتي يمكن أن تساعد في تعزيز جهاز المناعة علاج ضيق التنفس بالعسل لديك.
يمكنك إضافة العسل إلى نظامك الغذائي عن طريق إضافته للمشروبات العشبية والبقاء رطبًا على ضمان بقاء الحلق رطبًا حتى يتمكن من التعافي بشكل صحيح، أو يمكن إضافة العسل إلى وصفاتك المفضلة للحلويات، و علاج ضيق التنفس بالعسل.
علاج ضيق التنفس والكتمة
وإذا لم هناك سبب واضح لضيق التنفس لديك هو حالة طبية طارئة فقد تكون بحاجة لـ علاج ضيق التنفس والكتمة، أو يمكنك تجربة تغير نمط الحياة الخاصة بك للتغلب على ضيق التنفس والتخفيف هذه الحالة.
وتتضمن اتباع بعض الحيل ان يتم علاج ضيق التنفس والكتمة، والتي يمكن تساعد في تحسن جسمك وتوسيع الممرات الهوائية ، ومن أبرز هذه الحيل ما يلي :
1- المروحة :
ووجدت إحدى الدراسات أن الهواء البارد يمكن أن يساعد في تخفيف وعلاج ضيق التنفس والكتمة، وذلك عبر توجيه مروحة صغيرة محمولة على وجهك لتساهم في تخفيف الأعراض.
2- القهوة :
وأشارت دراسة أجريت مؤخرا ، إلى أن الكافيين يريح العضلات في الشعب الهوائية لدى المصابين بالربو، لذا فيمكن لشرب القهوة علاج ضيق التنفس والكتمة، وذلك عبر تحسين وظائف الرئة لمدة تصل إلى أربع ساعات أو أكثر.
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تمارين للتخلص من ضيق التنفس
وإذا لم هناك سبب واضح لضيق التنفس لديك هو حالة طبية طارئة ، يمكنك تجربة عدة أنواع من العلاجات المنزلية الفعالة وتمارين للتخلص من ضيق التنفس في المساعدة في تخفيف هذه الحالة.
وتتضمن تمارين للتخلص من ضيق التنفس أن تساعد في استرخاء جسمك وتوسيع الممرات الهوائية، وفيما يلي سنقوم بذكر تمارين للتخلص من ضيق التنفس يمكن القيام بها في المنزل ، وتشمل :
1-التنفس ببطء :
ويعتبر التنفس ببطء أحد أبرز تمارين للتخلص من ضيق التنفس، مما يساهم في ان يجعل كل نفس أعمق وأكثر فعالية، كما أنه يساعد في إطلاق الهواء المحتجز في رئتيك، ويمكن عمل هذا التمرين في أي وقت تعاني فيه من ضيق في التنفس.
2- الانحناء إلى الأمام :
يمكن أن يساعد الانحناء أثناء الجلوس على استرخاء جسمك وتسهيل التنفس، وهو أحد أهم تمارين للتخلص من ضيق التنفس.
3- الجلوس إلى الأمام بدعم من طاولة :
إذا كان لديك كرسي وطاولة لاستخدامهما فقد يعد الجلوي إلى الإمام والاتكاء على طاولة لممارسة تمارين للتخلص من ضيق التنفس، فقد تجد وضعية جلوس مريحة أكثر قليلًا لالتقاط أنفاسك.
4- الاتكاء على حائط :
يمكن أن يساعد الوقوف والاتكاء على حائط أيضًا على استرخاء جسمك وتوسيع المسالك الهوائية وهي من اهم تمارين للتخلص من ضيق التنفس.
5- النوم في وضع استرخاء :
يعاني الكثير من الناس من ضيق في التنفس أثناء نومهم. يمكن أن يؤدي ذلك إلى الاستيقاظ بشكل متكرر ، مما يقلل من جودة ومدة نومك، لذا يجب ممارسة تمارين للتخلص من ضيق التنفس عبر الاستلقاء على جانبك مع وضع وسادة بين ساقيك ورفع رأسك بواسطة الوسائد ، مع الحفاظ على استقامة ظهرك. أو استلقِ على ظهرك مع رفع رأسك وثني ركبتيك ، مع وضع وسادة تحت ركبتيك.
ولا يجب ان تغني المعلومات الوارد ذكرها عن علاج الكحة وكتمة النفس من استشارة الطبيب أو المختصين في حالة الشعور بأى أعراض مرضية مختلفة، حيث ان هذه المعلومات هي عبارة عن نتائج دراسات أو أبحاث علمية أو طبية من مواقع متخصصة .
** المراجع من موقع Healthline \ pub Med