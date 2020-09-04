من بينها ضيق التنفس.. دراسة تتوصل لإمكانية استمرار أعراض خطيرة بعد الشفاء من كورونا

يسعى القائمون على أبحاث كورونا فيروس إلى التركيز في الآثار طويلة المدى للفيروس على المرضى، فهناك تأثيرات أكثر شيوعًا تظهر عقب فترات الراحة.





وتتم دراسة أعراض فيروس كورونا، نظرًا لأن أجنحة العناية المركزة لم تعد تكفي تدفق المرضى ، فقد تحولت أولويات البحث إلى المرحلة التالية في المعركة ،وهي الآثار طويلة المدى لـ كوفيد -19، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.





ووفقًا لـ "كلير دونسترفيل" مديرة خدمات إعادة التأهيل في برنامج إعادة التأهيل في مستشفى "ويلينجتون" سيظل واحد من كل 20 شخصًا يعاني من آثار طويلة الأمد لـ COVID-19 والتي يمكن أن تؤثر على حياتهم اليومية ، أن تكون معتدلًا جدًا والبعض الآخر أكثر خطورة.





ويشير استطلاع حديث أجرته المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC)،إلى أن هناك ما يصل إلى 35 بالمائة من الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بـ COVID-19 يشعرون بالآثار بعد أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع من اختبار فيروس كورونا.





ويمكن أن يمثل إرهاقًا شديدًا وعلى الرغم من الكثير من الراحة ، من غير المرجح أن يشعر الشخص الذي يعاني من التعب المزمن بتعب أقل، وقالت: "يمكن أن تصاحب مجموعة كاملة من الأعراض التعب المزمن ، مثل الشعور العام بالتوعك ، والنضال من أجل إكمال المهام التي عادة ما تجدها سهلة ، مثل الاستعداد للعمل ، والمعاناة من اضطراب النوم".





من بين 292 شخصًا شملهم الاستطلاع الذي أجرته مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) حول تأثيرات ما بعد COVID ، أبلغ 35 بالمائة باستمرار شعورهم بالتعب، ووفقًا لـ"دنسترفيل" فإن السعال وضيق التنفس من الأعراض الأخرى المستمرة.





وأضافت:" يمكن لأولئك الذين عانوا من Covid-19 أن يعانون من أعراض مستمرة إما من السعال المزمن أو ضيق التنفس ، حيث يكافحون لالتقاط أنفاسهم حتى عند إكمال مهام سهلة نسبيًا".





وقالت إن القلق أثر آخر طويل المدى حيث يمكن لأولئك الذين عانوا من COVID-19 أن يواجهوا مشاكل مع التعب الذهني والقلق.



