ضيق فى التنفس.. أعراض لن تتوقعها تنذرك بالإصابة بالقولون العصبى

نشرت الدكتورة سهام سوقية، أستشارى التغذية منشور جديد عبر صفحتها على الفيسبوك حول أهم أعراض القولون العصبي، وطرق العلاج الطبيعية لتى يجب أن يتبعها مريض القولون
أهم أعراض القولون العصبي
١- ألم في البطن (عادةً أسفل البطن وممكن يكون باليمين أو اليسار ) و يتحسن بعد التبرز هذا الألم عادة يكون متكرر
٢- إنتفاخ بالبطن وغازات
٣- امساك وإسهال
٤- مخاط في البراز
قد يصاب مريض القولون العصبي بمرض اخر بالجهاز الهضمي في نفس الوقت
مثل ( إرتجاع المريء / او المعدة العصبيه / او غيرها )
أعراض لا يسببها القولون العصبي عادة
- دم مع التبرز
- نزول شديد مستمر بالوزن
- إستفراغ الدم
- فقر الدم (أنيميا) خصوصًا بالرجال
هناك أعراض قد يكون لها علاقة بالتوتر قد تحدث بالقولون العصبي :
- الخفقان
- ضيق النفس
- التنميل والخدران
- الصداع
- الخمول الشديد
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ومن أهم النصائح التى يجب أن يتبعها مرضى القولون
يجب تجنب
البقوليات قدر المستطاع
تجنب الحليب
تجنب التدخين
تجنب المعجنات
تجنب المشروبات الغازية
وهناك من يزعجهم مثل (البقدونس / الجرجير / الملوخية / القرنبيط / البصل )
أما عن المشربات . فأفضلهم هو الشمرا
فنجان شمرا دافىء .. جيد في حالة الشعور بنفخة في القولون ناتجة عن تناول أغذية مثيرة للقولون
ونذكر ايضا .. البابونج .. النعنع .. اليانسون ..