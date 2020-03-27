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مرأة

ضيق فى التنفس.. أعراض لن تتوقعها تنذرك بالإصابة بالقولون العصبى

الجمعة 27/مارس/2020 - 09:30 ص
القولون العصبي
القولون العصبي
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نهى هجرس
نشرت الدكتورة سهام سوقية، أستشارى التغذية منشور جديد عبر صفحتها على الفيسبوك حول أهم أعراض القولون العصبي، وطرق العلاج الطبيعية لتى يجب أن يتبعها مريض القولون 

‏أهم أعراض ‎القولون العصبي 

١- ألم في البطن (عادةً أسفل البطن وممكن يكون باليمين أو اليسار ) و يتحسن بعد التبرز هذا الألم عادة يكون متكرر

٢- إنتفاخ بالبطن وغازات

٣- امساك وإسهال 

٤- مخاط في البراز

قد يصاب مريض القولون العصبي بمرض اخر بالجهاز الهضمي في نفس الوقت 
مثل ( إرتجاع المريء / او المعدة العصبيه / او غيرها ) 


‏أعراض لا يسببها القولون العصبي عادة

- دم مع التبرز
- نزول شديد مستمر بالوزن 
- إستفراغ الدم
- فقر الدم (أنيميا) خصوصًا بالرجال


هناك ‏أعراض قد يكون لها علاقة بالتوتر قد تحدث بالقولون العصبي : 

- الخفقان
- ضيق النفس
- التنميل والخدران 
-  الصداع
- الخمول الشديد

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ومن أهم النصائح التى يجب أن يتبعها مرضى القولون

يجب تجنب 
البقوليات قدر المستطاع 
تجنب الحليب
تجنب التدخين
تجنب المعجنات 
تجنب المشروبات الغازية
وهناك من يزعجهم مثل (البقدونس / الجرجير / الملوخية / القرنبيط / البصل )


أما عن المشربات .  فأفضلهم هو الشمرا 
فنجان شمرا دافىء .. جيد في حالة الشعور بنفخة في القولون ناتجة عن تناول أغذية مثيرة للقولون 
ونذكر ايضا .. البابونج .. النعنع .. اليانسون ..


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