ضيق فى التنفس.. أعراض لن تتوقعها تنذرك بالإصابة بالقولون العصبى

نشرت الدكتورة سهام سوقية، أستشارى التغذية منشور جديد عبر صفحتها على الفيسبوك حول أهم أعراض القولون العصبي ، وطرق العلاج الطبيعية لتى يجب أن يتبعها مريض القولون





‏أهم أعراض ‎القولون العصبي





١- ألم في البطن (عادةً أسفل البطن وممكن يكون باليمين أو اليسار ) و يتحسن بعد التبرز هذا الألم عادة يكون متكرر





٢- إنتفاخ بالبطن وغازات





٣- امساك وإسهال





٤- مخاط في البراز





قد يصاب مريض القولون العصبي بمرض اخر بالجهاز الهضمي في نفس الوقت

مثل ( إرتجاع المريء / او المعدة العصبيه / او غيرها )









‏أعراض لا يسببها القولون العصبي عادة





- دم مع التبرز

- نزول شديد مستمر بالوزن

- إستفراغ الدم

- فقر الدم (أنيميا) خصوصًا بالرجال









هناك ‏أعراض قد يكون لها علاقة بالتوتر قد تحدث بالقولون العصبي :





- الخفقان

- ضيق النفس

- التنميل والخدران

- الصداع

- الخمول الشديد





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ومن أهم النصائح التى يجب أن يتبعها مرضى القولون





يجب تجنب

البقوليات قدر المستطاع

تجنب الحليب

تجنب التدخين

تجنب المعجنات

تجنب المشروبات الغازية

وهناك من يزعجهم مثل (البقدونس / الجرجير / الملوخية / القرنبيط / البصل )









أما عن المشربات . فأفضلهم هو الشمرا

فنجان شمرا دافىء .. جيد في حالة الشعور بنفخة في القولون ناتجة عن تناول أغذية مثيرة للقولون

ونذكر ايضا .. البابونج .. النعنع .. اليانسون ..







