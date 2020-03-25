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مرأة

4 علامات تدل على الإصابة بـ التهاب القولون التقرحي

الأربعاء 25/مارس/2020 - 05:08 ص
قولون
قولون
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لمياء الياسين

التهاب القولون التقرحي من الأمراض الخطيرة التى يجب الانتباه إليها إليك  العلامات الأكثر شيوعًا لوجوده، يقدمها موقع "power of positivity".

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1. الإسهال

التهاب القولون يصيبك بالاسهال والبراز  ذات الرائحة النفاذة

2. الدم والبراز في البراز

واحدة من أكثر علامات التهاب القولون التقرحي ملاحظة هي رؤية الدم  في البراز. 

3.  . فقدان الوزن

عندما يكون لديك إسهال مزمن ، ستفقد الوزن بشكل طبيعي. ومع ذلك ، يعاني العديد من الأشخاص من سوء التغذية أيضًا ، حيث أنهم لا يمتصون العناصر الغذائية من طعامهم.

4. التعب المزمن

يأتي الكثير من التعب من الجهاز المناعي الذي يعمل لساعات إضافية ، بالإضافة إلى الإسهال المستمر. الشعور العام بتوعكك أمر طبيعي لأن الجسم يقاتل ضد نفسه في حالة المناعة الذاتية .

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