4 علامات تدل على الإصابة بـ التهاب القولون التقرحي

التهاب القولون التقرحي من الأمراض الخطيرة التى يجب الانتباه إليها إليك العلامات الأكثر شيوعًا لوجوده، يقدمها موقع "power of positivity ".

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1. الإسهال

التهاب القولون يصيبك بالاسهال والبراز ذات الرائحة النفاذة



2. الدم والبراز في البراز

واحدة من أكثر علامات التهاب القولون التقرحي ملاحظة هي رؤية الدم في البراز.

3. . فقدان الوزن

عندما يكون لديك إسهال مزمن ، ستفقد الوزن بشكل طبيعي. ومع ذلك ، يعاني العديد من الأشخاص من سوء التغذية أيضًا ، حيث أنهم لا يمتصون العناصر الغذائية من طعامهم.



4. التعب المزمن