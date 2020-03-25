4 علامات تدل على الإصابة بـ التهاب القولون التقرحي

التهاب القولون التقرحي من الأمراض الخطيرة التى يجب الانتباه إليها إليك العلامات الأكثر شيوعًا لوجوده، يقدمها موقع "power of positivity".
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1. الإسهال
التهاب القولون يصيبك بالاسهال والبراز ذات الرائحة النفاذة
2. الدم والبراز في البراز
واحدة من أكثر علامات التهاب القولون التقرحي ملاحظة هي رؤية الدم في البراز.
3. . فقدان الوزن
عندما يكون لديك إسهال مزمن ، ستفقد الوزن بشكل طبيعي. ومع ذلك ، يعاني العديد من الأشخاص من سوء التغذية أيضًا ، حيث أنهم لا يمتصون العناصر الغذائية من طعامهم.
4. التعب المزمن
يأتي الكثير من التعب من الجهاز المناعي الذي يعمل لساعات إضافية ، بالإضافة إلى الإسهال المستمر. الشعور العام بتوعكك أمر طبيعي لأن الجسم يقاتل ضد نفسه في حالة المناعة الذاتية .