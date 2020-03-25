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مرأة

بدون ملينات .. 4 حيل سريعة لمحاربة الإمساك

الأربعاء 25/مارس/2020 - 12:00 ص
ملينات
ملينات
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لمياء الياسين

مشاكل الهضم من انتفاخ البطن وإمساك وحموضة تشكل مصدر إزعاج للكثير، فإذا كنت ممن لا يميلون إلى تناول الأدوية إليك مجموعة حيل سريعة تساعد على التخلص من مشاكل الهضم

على الجانب الآخر، وفقا لموقع "برايت سايد" يعدالامساك  من أكثر مشاكل الهضم شيوعا إليك  أدوية مسهلة قوية لتخفيف الإمساك والحفاظ على نظافة جهازك الهضمى بانتظام، إليك أبرزها يقدمها موقع "بولد سكاى" الهندى.

1. الموز .. فعالًا وسريعًا للإمساكو يساعد في استعادة وظيفة الأمعاء ويمكن أن يساعد في علاج الإسهال

2. البرتقال ..يحتوى على نارينجينين وهو فلافونويد والذى يمكن أن يعمل كملين طبيعى لحركة الأمعاء.

3.  التين ..مصدر رائع للألياف وتعزيز حركة الأمعاء فهو بمثابة ملين طبيعي

4. الخوخ ..ملين طبيعى للإمساك، فهو يحتوي على ألياف غير قابلة للذوبان مثل السليلوز الذى يساعد على تخفيف الإمساك
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