بالعسل والبخار .. كيف تتخلص من ضيق التنفس ؟

أسباب

ض يق التنفس أعراص الإصابة به وحيل سريعه لعلاجه من مطبخك.

وتعد أبرز أعراض ضيق التنفس هى ضيق مستمر في صدرك وشفاه زرقاء وتشوش ذهني ويمكنك تجربة عدة أنواع من العلاجات المنزلية الفعالة في المساعدة في تخفيف هذه الحالة.





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فيما يلي تسعة علاجات منزلية يمكنك استخدامها للتخفيف من ضيق التنفس وفقا لموقع "ويب ميد" هى تنفس ببطء من خلال أنفك لمرتين ، مع إبقاء فمك مغلقًا والمحافظة على شفتيك كما لو كنت على وشك الصفير.

على الجانب الاخر لعلاج ضيق التنفس تجنب التعرض للملوثات والمواد المسببة للحساسية والسموم البيئية وفقدان الوزن إذا كنت تعاني من السمنة أو زيادة الوزن والحفاظ على صحتك من خلال تناول الطعام الصحي والحصول على قسط كافٍ من النوم واستشارة الطبيب لأية مشكلات طبية أساسية.

ومن العلاجات التى يمكن القيام بها فى المنزل استنشق البخار وهذه طريقة أخرى لتفكيك المخاط ضع منشفة على رأسك واتكئ على الوعاء ، واصنع خيمة بالمنشفة لتحفظها في البخار.

فى النهاية يجب الإنتباه إلى أن الطبيب هو الشخص الوحيد القادر على تشخيص سبب ضيق التنفس لديك بشكل صحيح.

علاج ضيق التنفس بالعسل