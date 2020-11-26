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مرأة

بالعسل والبخار .. كيف تتخلص من ضيق التنفس ؟

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 09:12 م
صدى البلد
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لمياء الياسين-أسماء محمد

هل تعانى من ضيق التنفس  والشعور أنه من الصعب إدخال الهواء بالكامل إلى رئتيك تعد معظم حالات ضيق التنفس ناتجة عن أمراض القلب أو الرئة لأنهما مسئولين عن نقل الأكسجين إلى الأنسجة مع إزالة ثاني أكسيد الكربون إليك أبرز أسباب ضيق التنفس أعراص الإصابة به وحيل سريعه لعلاجه من مطبخك.
وتعد أسباب ضيق  التنفس وفقا  لموقع " mayoclinic" أن ضيق التنفس الذي يحدث فجأة له عدد محدود من الأسباب، أهمها الحساسية الشديدة
التسمم بأول أكسيد الكربون والسوائل الزائدة حول القلب وزيادة تفاقم مرض الانسداد الرئوي المزمن ( COPD ) 


وتعد أبرز الأسباب الأخرى لضيق التنفس هى السكتة قلبية والربو وعدم انتظام ضربات القلب والتهابات الرئة الأخرى

وتعد أبرز أعراض ضيق التنفس هى ضيق مستمر في صدرك وشفاه زرقاء وتشوش ذهني ويمكنك تجربة عدة أنواع من العلاجات المنزلية الفعالة في المساعدة في تخفيف هذه الحالة.



فيما يلي تسعة علاجات منزلية يمكنك استخدامها للتخفيف من ضيق التنفس وفقا لموقع "ويب ميد" هى تنفس ببطء من خلال أنفك لمرتين ، مع إبقاء فمك مغلقًا والمحافظة على شفتيك كما لو كنت على وشك الصفير.

على الجانب الاخر لعلاج ضيق التنفس تجنب التعرض للملوثات والمواد المسببة للحساسية والسموم البيئية وفقدان الوزن إذا كنت تعاني من السمنة أو زيادة الوزن والحفاظ على صحتك من خلال تناول الطعام الصحي والحصول على قسط كافٍ من النوم واستشارة الطبيب لأية مشكلات طبية أساسية.

ومن العلاجات التى يمكن القيام بها فى المنزل استنشق البخار وهذه طريقة أخرى لتفكيك المخاط ضع منشفة على رأسك واتكئ على الوعاء ، واصنع خيمة بالمنشفة لتحفظها في البخار.

فى النهاية يجب الإنتباه إلى  أن الطبيب هو الشخص الوحيد القادر على تشخيص سبب ضيق التنفس لديك بشكل صحيح.

علاج ضيق التنفس بالعسل

وفقا لموقع هيلث يمكن علاج ضيق التنفس بالعسل وبدون استخدام أدوية، حيث إن ضيق التنفس هي حالة غير مريحة تجعل من الصعب مرور الهواء بالكامل إلى رئتيك.
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