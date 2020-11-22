بحيل بسيطة تعرفى عليها.. علاجات منزلية لضيق التنفس بالعسل

علاج ضيق التنفس أصبح أمر يبحث عنه الكثيرين فى الوقت الحالى بسبب انتشار الفيروسات والملوثات التى تنتشر فى الجو



ضيق في التنفس حالة غير مريحة تجعل من الصعب إدخال الهواء بالكامل إلى رئتيك. يمكن أن تضر مشاكل القلب والرئتين بالتنفس إليك علاجات منزلية لضيق التنفس بالعسل

علاجات منزليه ضيق التنفس

قد يعاني بعض الأشخاص من ضيق التنفس فجأة ولفترات زمنية قصيرة. قد يختبرها الآخرون على المدى الطويل عدة أسابيع أو أكثر

أصبح التنفس مرتبطًا على نطاق واسع بفيروس كورونا وتشمل الأعراض الشائعة الأخرى لفيروس كورونا الحمى والم العظام ـ.

وتعد أبرز أعراض ضيق التنفس وففا لموقع هيلث لاين..

ضيق مستمر في صدرك

شفاه زرقاء

تشوش ذهني

إذا لم يكن سبب ضيق التنفس لديك هو حالة طبية طارئة ، يمكنك تجربة عدة أنواع من العلاجات المنزلية الفعالة في المساعدة في تخفيف هذه الحالة.

فيما يلي تسعة علاجات منزلية يمكنك استخدامها للتخفيف من ضيق التنفس:

استرخاء عضلات رقبتك وكتفيك.

تنفس ببطء من خلال أنفك لمرتين ، مع إبقاء فمك مغلقًا.

حافظ على شفتيك كما لو كنت على وشك الصفير.

قم بالزفير ببطء وبلطف من خلال شفتيك.

الجلوس إلى الأمام

يمكن أن تساعد الراحة أثناء الجلوس على استرخاء جسمك وتسهيل التنفس

اجلس على كرسي مع وضع قدميك على الأرض ، مع إمالة صدرك للأمام قليلًا

ضع مرفقيك برفق على ركبتيك أو أمسك ذقنك بيديك. تذكر أن تحافظ على استرخاء عضلات رقبتك وكتفيك.

شرب القهوة

يريح العضلات في الشعب الهوائية لدى المصابين بالربو . يمكن أن يساعد ذلك في تحسين وظائف الرئة لمدة تصل إلى أربع ساعات.

تغييرات في نمط الحياة لعلاج ضيق التنفس

هناك العديد من الأسباب المحتملة لضيق التنفس ، وبعضها خطير ويتطلب رعاية طبية طارئة. يمكن علاج الحالات الأقل خطورة في المنزل.

علاج ضيق التنفس فى المنزل

تتضمن التغييرات في نمط الحياة التي يمكنك إجراؤها للمساعدة في منع ضيق التنفس ويمكنك القيام بها من منزلك وهى كما يلي

-الإقلاع عن التدخين والابتعاد عن دخان التبغ

-تجنب التعرض للملوثات والمواد المسببة للحساسية والسموم البيئية

-فقدان الوزن إذا كنت تعاني من السمنة أو زيادة الوزن

-تجنب الجهد المبذول في المرتفعات العالية

-الحفاظ على صحتك من خلال تناول الطعام الصحي والحصول على قسط كافٍ من النوم واستشارة الطبيب لأية مشكلات طبية أساسية

-اتباع خطة العلاج الموصى بها لأي مرض أساسي مثل الربو أو مرض الانسداد الرئوي المزمن أو التهاب الشعب الهوائية

-تذكر أن الطبيب هو الوحيد القادر على تشخيص سبب ضيق التنفس لديك بشكل صحيح.





علاج ضيقالتنفس بالعسل

يعد العسل من العلاجات المنزلية السريعه لتهدئة السعال يمكنك تناوله فى الصباح عن طريق إذابته فى القليل من الماء الفاتر فهو يساعد على تهدئة التهاب الحلق الذى يسبب التهاب الشعب الهوائية والتي يمكن أن يكون لها آثار جانبية مثل النعاس أو الدوخة أو جفاف الفم ، يمكن أن تساعدك بعض الأشياء الأخرى على الشعور بالتحسن وعلاج ضيق التنفس

وفقا لموقع " webmd " يمكن لبعض التعديلات البسيطة أن تساعد فى علاج ضيق التنفس فى المنزل

تجنب الأشياء التي تزعج رئتيك

إذا كنت تدخن وتواجه مشكلة في الإقلاع ، فتحدث مع طبيبك حول ما قد يناسبك. إذا كنت لا تستطيع الابتعاد عن المواد الأخرى إذا كنت تعمل حولها ، على سبيل المثال - ارتدِ قناعًا وافتح النوافذ إن أمكن.

الحصول على الكثير من الراحة

يمكن للعدوى والسعال المصاحبين لالتهاب الشعب الهوائية أن يجعلك متعبًا للغاية . استمع إلى جسدك واحصل على أكبر قدر ممكن من الراحة ، خاصة خلال الأيام القليلة الأولى من السعال الليلي فاستخدم وسادة إضافية لدعم رأسك ومنع المخاط من الاستقرار في مؤخرة الحلق.

اشرب السوائل

عندما تكون مصابًا بالتهاب الشعب الهوائية ، من المهم تفكيك المخاط في صدرك حتى تتمكن من السعال والتنفس بسهولة أكبر. أفضل طريقة لتقليل المخاط هي شرب الكثير من السوائل مثل الماء وعصائر الفاكهة المخففة وشاي الأعشاب والحساء النقي. .

استنشق البخار

هذه طريقة أخرى لتفكيك المخاط حتى يتمكن من الخروج من الجسم بشكل أسرع. لصنع وعاء بخار ، صب الماء الساخن في وعاء كبير مقاوم للحرارة. (كن حريصًا جدًا على عدم التعرض للحرق ولا تستخدم الماء الساخن جدًا خاصةً حول الأطفال.) ضع منشفة على رأسك واتكئ على الوعاء ، واصنع خيمة بالمنشفة لتحفظها في البخار.

استنشق الأبخرة لمدة تصل إلى 10 دقائق. يمكنك أيضًا أخذ حمام ساخن أو الجلوس في حمام مشبع بالبخار.

المراجع موقع webmd

