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مرأة

بمكون واحد من مطبخك يمكنك علاج ضيق التنفس

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 06:00 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
تعد معظم حالات ضيق التنفس ناتجة عن أمراض القلب أو الرئة وذكر موقع " mayoclinic" أن ضيق التنفس الذي يحدث فجأة له عدد محدود من الأسباب:

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يعد أبرز أسباب ضيق التنفس الحساسية الشديدة والتسمم بأول أكسيد الكربون والسوائل الزائدة حول القلب وزيادة تفاقم مرض الانسداد الرئوي المزمن ( COPD ) وعدم انتظام ضربات القلب. 

أما عن أبرز الأسباب الأخرى فهى الاصابة بالجلطة دموية في أحد شرايين الرئة وفقدان الدم بشكل مفاجئ وانسداد مجرى الهواء العلوي في ممر التنفس.

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وتعد أبرز أعراض ضيق التنفس هى ضيق مستمر في صدرك وشفاه زرقاء وتشوش ذهني ويمكنك تجربة عدة أنواع من العلاجات المنزلية الفعالة في المساعدة في تخفيف هذه الحالة.

فيما يلي تسعة علاجات منزلية يمكنك استخدامها للتخفيف من ضيق التنفس هى تنفس ببطء من خلال أنفك لمرتين ، مع إبقاء فمك مغلقًا.

والحافظ على شفتيك كما لو كنت على وشك الصفير ويمكن أن تساعد الراحة أثناء الجلوس على استرخاء جسمك وتسهيل التنفس.

ويمكنك تجنب التعرض للملوثات والمواد المسببة للحساسية والسموم البيئية وفقدان الوزن إذا كنت تعاني من السمنة أو زيادة الوزن.


ويتم استخدام علاج ضيق التنفس بالعسل عبر إذابة ملعقة كبيرة من العسل في كوب من الماء، وشربه كلما واجهت صعوبة في التنفس، ويمكنك أيضًا تناول محلول ماء العسل كل صباح ، كطريقة لمنع حدوث هذه المشكلة في المستقبل، مع ملاحظة الانخفاض في عدم قدرتك على التنفس وضيق في التنفس خلال شهر من شرب العسل الممزوج بالماء بانتظام.
لعلاج ضيق التنفس استنشق البخار هذه طريقة أخرى لتفكيك المخاط حتى يتمكن من الخروج من الجسم بشكل أسرع. لصنع وعاء بخار ، صب الماء الساخن   في وعاء كبير مقاوم للحرارة. (كن حريصًا جدًا على عدم التعرض للحرق ولا تستخدم الماء الساخن جدًا خاصةً حول الأطفال.) ضع منشفة على رأسك واتكئ على الوعاء ، واصنع خيمة بالمنشفة لتحفظها في البخار.
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