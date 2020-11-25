بمكون واحد من مطبخك يمكنك علاج ضيق التنفس

أما عن أبرز الأسباب الأخرى فهى الاصابة بالجلطة دموية في أحد شرايين الرئة وفقدان الدم بشكل مفاجئ وانسداد مجرى الهواء العلوي في ممر التنفس.

أما عن أبرز الأسباب الأخرى فهى الاصابة بالجلطة دموية في أحد شرايين الرئة وفقدان الدم بشكل مفاجئ وانسداد مجرى الهواء العلوي في ممر التنفس.

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وتعد أبرز أعراض ضيق التنفس هى ضيق مستمر في صدرك وشفاه زرقاء وتشوش ذهني ويمكنك تجربة عدة أنواع من العلاجات المنزلية الفعالة في المساعدة في تخفيف هذه الحالة.

فيما يلي تسعة علاجات منزلية يمكنك استخدامها للتخفيف من ضيق التنفس هى تنفس ببطء من خلال أنفك لمرتين ، مع إبقاء فمك مغلقًا.

والحافظ على شفتيك كما لو كنت على وشك الصفير ويمكن أن تساعد الراحة أثناء الجلوس على استرخاء جسمك وتسهيل التنفس.

ويمكنك تجنب التعرض للملوثات والمواد المسببة للحساسية والسموم البيئية وفقدان الوزن إذا كنت تعاني من السمنة أو زيادة الوزن.



علاج ضيق التنفس بالعسل



