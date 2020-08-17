متى تكون الكحة مؤشرا على الإصابة بفيروس كورونا ؟

السعال أو الكحة الجافة من أبرز أعراض فيروس كورونا المستجد، ولكن هناك أنواعا من السعال، وليس كل منها يشير للإصابة بكورونا، فمتى يكون السعال مؤشرًا على COVID-19؟





وفقا لموقع " express" السعال الجاف هو واحد من الأعراض الشائعة، ويصاب به في ما يقرب من 60% من الحالات. express"





و تصف منظمة NHS هذا النوع من السعال بأنه سعال قشري لا ينتج عنه أي بلغم.









وعلى النقيض من ذلك، فإن "السعال الصدري" يعني إنتاج البلغم للمساعدة في تنظيف مجرى الهواء.





ولكن هناك سعال آخر، وذلك يستلزم حدوثه مع أعراض كورونا الأخرى، وهو يعني السعال كثيرًا لأكثر من ساعة، أو ثلاث نوبات سعال أو أكثر في غضون 24 ساعة





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وفقًا للبحث ، تشمل الأعراض الشائعة الأخرى:





ضيق في التنفس.

حمى.

ألم عضلي.

صداع الراس.

التهاب الحلق.

اضطرابات الشم والذوق.

إعياء.



