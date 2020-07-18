أغربها زيت شجرة الشاي.. طرق طبيعية فعالة للتخلص من الكحة

- أوراق الريحان

دعها تنقع لمدة 20 دقيقة، ثم اشربها

- زيت شجرة الشاي

يحتوي زيت شجرة الشاي على خصائص قوية مضادة للبكتيريا توفر راحة جيدة من الحكة في الأجزاء الخاصة.

أضف 4-6 قطرات من زيت شجرة الشاي في ماء الاستحمام.

انقع نفسك في هذا الماء لمدة 10-15 دقيقة يوميًا.

امزج 4-6 قطرات من زيت شجرة الشاي المخفف مع 2 ملعقة كبيرة من جل الصبار.

ضع هذا الخليط في الجزء الخاص بك واتركه لبعض الوقت ثم اغسله لاحقًا.



