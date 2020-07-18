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مرأة

أغربها زيت شجرة الشاي.. طرق طبيعية فعالة للتخلص من الكحة

السبت 18/يوليه/2020 - 11:03 ص
علاج الكحة
علاج الكحة
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نهى هجرس
واحدة من أكثر المشاكل شيوعًا التي تواجهها النساء والرجال هى الكحة المستمرة، والتى تسبب الكثير من الانزعاج، وتنتج الكحة للعديد من الأسباب مثل انقطاع الطمث والعدوى والمواد الكيميائية والمشاكل المتعلقة بالجلد، والعديد من الأسباب الأخرى.

ولذلك يفضل استخدام طرق العلاج الطبيعية للتخلص من الكحة، وقفًا لموقع "boldsky" إليكم اهمها...

- خل التفاح 
يحتوي خل التفاح على خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للفطريات، خذ ملعقتين من خل التفاح واخلطه مع كوب من الماء، واشرب هذه المياه كل يوم 
أضف 1 ملعقة كبيرة من خل التفاح في 1 كوب من الماء الدافئ والبارد. 


- أوراق الريحان 
الريحان فعال للغاية في علاج الحكة في الأجزاء الخاصة بسبب خصائصه المضادة للفطريات والمضادة للبكتيريا والمضادة للميكروبات، خذ حفنة من أوراق الريحان وقم بغليها في الماء. 
دعها تنقع لمدة 20 دقيقة، ثم اشربها

- زيت شجرة الشاي 
يحتوي زيت شجرة الشاي على خصائص قوية مضادة للبكتيريا توفر راحة جيدة من الحكة في الأجزاء الخاصة.
أضف 4-6 قطرات من زيت شجرة الشاي في ماء الاستحمام. 
انقع نفسك في هذا الماء لمدة 10-15 دقيقة يوميًا. 
امزج 4-6 قطرات من زيت شجرة الشاي المخفف مع 2 ملعقة كبيرة من جل الصبار. 
ضع هذا الخليط في الجزء الخاص بك واتركه لبعض الوقت ثم اغسله لاحقًا.








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