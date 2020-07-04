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مرأة

خبير مناعة يحذر الكحة الواحدة تنتج 3000 قطرة تنفسية

السبت 04/يوليه/2020 - 02:02 ص
قطرات الكحة
قطرات الكحة
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أسماء عبد الحفيظ

أكد الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن الكحة الواحدة يمكن أن تنتج ما يصل إلى 3000 قطيرة تنفسية.


وأوضح انه بمجرد أن نفتح أفواهنا ، ستستقر العديد من القطيرات التنفسية الكبيرة بسرعة على الأسطح المحيطة بنا ، بينما تظل  القطيرات  التنفسية الصغيرة معلقة في الهواء لساعات ، وهذه مكمن الخطورة حيث يمكن استنشاقها. 


وأشار عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة أنه تم العثور على فيروس كوفيد-19 عالقًا في قطيرات الهواء الجوي لمدة ثلاث ساعات على الأقل.

 
وقال بدران فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد، أن الدراسة الحديثة ، لم تنشر، وجدت أن فيروس  كوفيد-19 لا يزال معديًا لأكثر من 16 ساعة بعد تعليقه في قطيرات الهواء الجوي. و وجدت أن الفيروس كان مرنًا بشكل ملحوظ في الهواء مقارنة بفيروسات الكورونا المعروفة سابقًا .


وأشار أنه في الظروف المناسبة من الرطوبة و درجة الحرارة المناسبة ، يمكن للفيروس أن يبقى في الهواء لعدة ساعات ولا يزال يصيب الناس إذا تم استنشاقه. وفي البيئات الداخلية الضيقة المساحة، و  الغير متجددة الهواء ، يبدو أن الناس يصبحون أكثر عرضة للعدوى .

وأضاف تم الكشف عن جينات  فيروس كوفيد-19 في الهواء في الحمامات والغرف التي كان يستخدمها أشخاص المصابون بـالكورونا

وأشارت إحدى الدراسات لمجموعة من حالات الكورونا التي حدثت في مطعم في قوانغتشو ،فى الصين ، إلى أن الفيروس في الأماكن سيئة التهوية يمكن أن ينتشر إلى الأشخاص الجالسين في المنطقة المجاورة مباشرة من خلال القطيرات العالقة فى الهواء الجوي.
كما أن القطيرات المليئة بالفيروسات في الغرف يمكن أن ينتشر من خلال أنظمة التكييف في المباني الضحمة من غرفة لأخرى ، ومن طابق لآخر .

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