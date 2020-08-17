روشتة لأطعمة الوقاية من كورونا

نشرت الصفحة الرسمية لإدارة التثقيف الصحى بمديرية الصحة بدمياط ، أهم الأطعمة لتقوية المناعة ضد فيروس كورونا الوبائي طبقا لوزارة الصحة المصرية.





وجاء في بيان صادر عن إدارة التثيقيف الصحى أهم ثلاثة أطعمة تقوي المناعة، طبق سلطة يعزز المناعة ويتكون من الخضار الطازج، وهو المصدر الغني بالفيتامينات والمعزز للمناعة.





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وأوضح البيان، أنه للحصول على كامل الفائدة تجعل طبقك متنوعًا ويحتوي على خضراوات من كل لون كالتالي، الأحمر مثل الطماطم والفلفل الأحمر، الأصفر مثل (الفلفل الأصفر والجزر، الأخضر مثل (الخيار والجرجير والخس، الأبيض مثل (الفجل والبصل، البنفسجي مثل (البنجر).