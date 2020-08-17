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روشتة لأطعمة الوقاية من كورونا

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 05:44 م
أطعمة لتقوية المناعة
أطعمة لتقوية المناعة
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زينب الزغبي
نشرت الصفحة الرسمية لإدارة التثقيف الصحى بمديرية الصحة بدمياط، أهم الأطعمة لتقوية المناعة ضد فيروس كورونا الوبائي طبقا لوزارة الصحة المصرية.

وجاء في بيان صادر عن إدارة التثيقيف الصحى أهم ثلاثة أطعمة تقوي المناعة، طبق سلطة يعزز المناعة ويتكون من الخضار الطازج، وهو المصدر الغني بالفيتامينات والمعزز للمناعة.

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وأوضح البيان، أنه للحصول على كامل الفائدة تجعل طبقك متنوعًا ويحتوي على خضراوات من كل لون كالتالي، الأحمر مثل الطماطم والفلفل الأحمر، الأصفر مثل (الفلفل الأصفر والجزر، الأخضر مثل (الخيار والجرجير والخس، الأبيض مثل (الفجل والبصل، البنفسجي مثل (البنجر).

وأضاف البيان، أن العسل الأبيض معزز للمناعة حيث يؤخذ منه معلقة من العسل الأبيض على كوب ماء صباحًا يرفع من المناعة وينقي مساءً الهواء في الجهاز التنفسي، وكذلك كوب عصير برتقال بالجزر فهو مصدر لأهم الفيتامينات، والجزر غني بفيتامين (أ) المعزز للجهاز المناعي والبرتقال أغنى فاكهة بفيتامين (ج) والذي يحمي من الأمراض المعدية.
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